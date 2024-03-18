"Обе стороны довольны". Блогеры о выборах и Полудне против Путина

В России опять прошли президентские выборы, в которых уже в пятый раз участвовал Путин.

На выборах опять отмечались массовые фальсификации.

Кирилл Рогов

То, что вы должны знать об этих выборах. Членов избирательной комиссии арестовали за фиксацию вброса бюллетеней.

В Краснодаре задержали независимого члена комиссии и наблюдателя, которые вскрыли факт вброса на своем участке

Об этом сообщил юрист Михаил Беньяш. Руслана Хубаева, члена комиссии с правом решающего голоса, увезли в отдел полиции Центрального округа.

Следом силовики задержали наблюдателя Дмитрия Королева. И Хубаев, и Королев находились на избирательном участке №2358 и обнаружили на нем вброс. Причина задержания неизвестна, оба не выходят на связь.

Первые вбросы на этих выборах зафиксировали именно в Краснодаре.

Известно как минимум о еще двух: на участке №2325 и №2224.

Илья Пономарёв

Сегодня первый день голосования:

📍Во всем Алтайском крае уже три часа не работает видеонаблюдение на участках, его попросту отключили;

📍Уральских бюджетников не пускают на работу до тех пор, пока они не проголосуют на «выборах»;

📍В Бурятии на участках выступают оперные певцы, там уже проголосовали кабан и медведь, несколько человек приехали на участки в национальных костюмах и на лошадях;

📍В Забайкальском крае на «выборы» согнали дворников, а на Камчатке к участку в Вилючинске стоит очередь из военных;

📍На участке в Хорском поселении Хабаровского края заметили подозрительную стопку бюллетеней в ящике;

📍Избирком Чукотки объявил, что в селе Нутэпэльмен проголосовало 100% избирателей. На участках людей кормят блинами.

📍В Ханты-Мансийске возле участка задержали волонтерку Полину Змановскую от партии «Гражданская инициатива».

В ответ избиратели массово портили бюллетени.

Порча бюллетеней для российских выборов - не новость, но эти выборы стали рекордными по количеству актов вандализма со стороны избирателей.

Чаще всего это были женщины, заливавшие избирательные урны зелёнкой. В полиции некоторые рассказывали, что делали это потому, что им звонили и обещали списать за это кредиты.

Количество предлагаемых властью аттракционов прямо на участках тоже стало рекордным.

После того, как всех поддержанных оппозицией кандидатов сняли с выборов, оппозиция призвала своих сторонников всё равно прийти на них 17 марта ровно в полдень, чтобы выразить таким образом протест.

Наиболее успешно эта акция прошла за пределами России.

В очереди в Берлине встретились Юлия Навальная и Михаил Ходорковский.

Сергей Марков

Огромные очереди во все консульства России по всему миру. Не в полдень, а все часы. Люди требуют продлить время голосования. В Дубае уже и продлили. В огромную жару, люди стоят много часов, чтобы проголосовать за любимую Россию в их любимом Дубайске. В очереди раздают воду и финики.

В Берлине тоже требуют продлить время голосования. По всему миру огромные очереди весь день. За Россию стоят голосовать.

И в этом году блогеры снова спорили, нужно ли приходить на выборы, на которые снова не допустили ни одного оппозиционного кандидата.

Борис Овчинников

Я убежден, что сегодня надо придти проголосовать

1. Бойкот, тем более в российских условиях, неэффективен и вообще незаметен. Бездействие (а бойкот – это именно бездействие) усиливает атомизацию и чувство безнадежности. Действие же несет терапевтический эффект – а главное оно позволяет проявить солидарность, показать другим, что они не одни

2. Правами надо пользоваться. Да, у нас отобрали многие права – в т.ч. и право выбирать президента, депутатов, мэров и далее по списку. Но у нас не отобрали право проголосовать ПРОТИВ президента. По крайней мере сегодня у нас такая возможность есть – и ею надо пользоваться

3. Конечно, результаты голосований в России колоссально искажаются фальсификациями. Но это не значит, что они могут нарисовать любой результат и что ваш голос точно не учтут. Голос (если вы голосуете бумажным бюллетенем на участке) скорее всего учтут, и учтут правильно. Более того, чем больше будет реальных голосов, в т.ч. и реальных голосов против Путина, тем ниже будет доля «фальсификата» [понимаю, что выглядит голословно – но времени расписывать эти тезисы подробно сейчас к сожалению нет; прошу просто поверить мне как человеку с очень большим опытом и наблюдения на выборах, и особенно статистического анализа фальсификаций]

4. Аргумент, что своим приходом на участок вы создадите им выгодную картинку, смешной – у них уже все хорошо с явкой. Лично ваш приход на участок власти не нужен – ей нужно, чтобы пришли те, кто легче всего подчиняется давлению

5. Более серьезный аргумент – что участвовать в путинских голосованиях аморально. Да, может быть аморально. Но и бездействовать аморально. Платить налоги в российский бюджет аморально. Молчать из страха аморально. Гордо хвастаться своим белым пальто аморально. Принять участие в сегодняшнем голосовании – не самое аморальное из того, что мы делаем. Но хотя бы полезное (см. выше)

6. Если для вас совсем неприемлем вариант участия в голосовании, то хотя бы придите к участку в полдень поддержать тех, кто тоже против Путина – но голосует. Можете для спокойствия «забыть» паспорт – так вас точно не смогут заставить проголосовать

Михаил Лобанов

Сегодня состоялась самая большая протестная акция в истории России последних 30 лет. Более точные оценки будут позже. Но уже сейчас понятно, что как минимум сотни и сотни тысяч людей вышли на протест. Несмотря на угрозы и риски. Это очень важно. Когда откроется окно возможностей и начнется трансформация, эти сотни тысяч мобилизуем десятки миллионов тех, кто сейчас недоволен войной и ситуацией в стране, своей жизнью, но пока еще не видит возможности для действия.

Константин Эггерт

Побывал у посольства России сегодня. При всём уважении и любви ко всем, в том числе знакомым, стоявшим в очереди, свой вывод я не изменил: коллективный ВГТРК использует сегодняшний хэппенинг для доказательства всенародной любви к диктатуре. Самому Путину этот перформанс как с гуся вода. И, наконец, на ходе войны это тоже не отразится. Плакатов о ней было, на мой взгляд, маловато.

Максим Миронов

Хорошо, что лидеры оппозиции не дали себя обмазать Даванковым. На эту тупую разводку АП вообще никто из оппозиции не клюнул.



Зато провели суперуспешную акцию Полдень против Путина. Это самая массовая акция российской оппозиции за всю историю. Больше народа на улицы, чем сегодня, не выходили никогда

Александр Морозов

по итогам двух дней явка уже 58%. А еще завтра на участки повалят коммунисты и эти «кацевцы» - голосовать за Даванкова. И явка будет к 80% приближаться. В результате Путин получит 80% при 80-процентной явке. Что здесь комментировать? Разве, что оглушительный успех аппарата.

Сергей Пархоменко

С удивлением читаю глупейшие рассуждения «политологов», вроде Александра Морозова, о том, как чьи-то призывы голосовать так или сяк, - «увеличивают явку», «помогают администрации», «играют на руку Кремлю» и т.п.



Просто напоминаю, что это не имеет никакого значения, не влияет вообще никак на итоговые цифры «результатов выборов», которые будут обнародованы официально ЦИКом.



Сегодня не существует никаких технических препятствий к тому, чтобы при составлении итогового протокола с «результатами выборов» вообще никак не учитывать то, что происходило на избирательных участках: кто куда и в каких количествах приходил, что делал с бюллетенями и т.п. Результаты можно просто рисовать произвольно, выдумывая цифры «из головы».



Что ограничивает в этом центризбирком? Что и как их контролирует? Ничто не ограничивает и ничто не контролирует, в реальности, с тех пор как полностью уничтожено наблюдение и введен в массовом порядке инструмент «дистанционного голосования».



Доступны абсолютно любые масштабы фальсификации. Да собственно, не нужно ничего фальсифицировать, когда можно рисовать просто заново, на чистом листе бумаги. Рисовать так, как рисовали недавно «результаты» так называемых «референдумов» на оккупированных территориях Украины.



Имеет значение то, что люди могут использовать «выборы» в качестве площадки для протестной акции: например, прийти в определенный час к участкам.



Что они при этом будут делать с бюллетенями и будут ли делать с ними что-нибудь (брать в руки или нет, рисовать или писать на них что-то или нет, засовывать их куда-то или нет), - не имеет никакого значения. В итоговых «результатах» это никак не будет отражено.

Иван Яковина

Балдею от людей, которые говорят, что приход на голосование в РФ или его бойкот каким-то образом повлияет на итоговую явку. Пишут даже: "Невозможно нарисовать любые цифры".

Мне интересно, как они себе это представляют. Вот сидит Путин, который начал несколько войн, угробил пару сотен тысяч человек (и продолжает), публично убил Политковскую, Немцова, Навального, и думает: "Вот же засада! Все могу, никто мне не указ, но нарисовать в протоколе 85 вместо 58 – просто рука не поднимется!"

Дмитрий Колезев

В целом можно сказать, что акция "Полдень против Путина" удалась. Ее главной задачей было продемонстрировать массовость недовольных и поддержать людей ощущением, что они не одни. Те, кто пришел на участки в полдень и увидели много единомышленников, были воодушевлены — об этом мне пишут в личку и почту.

Борис Акунин

Я с удивлением наблюдаю, сколько внимания – не только в РФ, а и в мире – привлечено к «выборам», хотя всем абсолютно ясно, что эта чепуха ровным счетом ничего не значит.

Я таких выборов в своей советской молодости повидал предостаточно: когда тебе предлагали выбирать из одного кандидата и результат (99,9%) был заранее известен.

Я не хочу сказать, что президентские выборы в РФ лишены смысла. Смысл есть, и весьма конкретный, для кое-кого даже огромный: для путинского окружения, которому нужно продемонстрировать диктатору, что он всенародно любим и что страна его поддерживает. Потому что Путин действительно в это верит и очень расстроится, если цифирки окажутся нехорошими. А когда он расстроится, окружению будет атата.

Вот и всё, что происходит: огромный дорогостоящий театр для одного-единственного зрителя. Мы с вами тут вообще ни при чем, это не нам показывают. И организаторам совершенно наплевать, верим мы или не верим – поверил бы The Зритель, и отлично.

Ну и чего мы тогда за этой не нам адресованной мистификацией так взволнованно наблюдаем?

Отлично, конечно, что много людей приходят на участки в одно и то же время, убеждаются в своем неодиночестве и поднимают себе настроение. Но никакого иного общественного смысла в этих «выборах», по-моему, нет.

Кирилл Лятс

Прийти стоило даже не для того, чтобы проголосовать, а просто ради себя. Чтобы помнить, что ты даже в суровые годы оставался человеком, чтобы не краснеть перед внуками, объясняя, а почему ты вообще ни хрена не делал, когда страной правил диктатор.

Прийти и увидеть своих, таких же. Увидеть, что нас много. Очень много, достаточно, чтобы создать новое общество.

И неважно, как извратят наши действия в Кремле...они все равно все извратят. Но в истории останутся все те, кто пришел, не те, кто продолжал сидеть дома и брюзжать о безысходности.

Александр Горбунов

Завтра все мировые СМИ выйдут с фотографиями длинных очередей к избирательным участкам. Западный обыватель окончательно поверит в 90%, о которых расскажет ЦИК. Западному обывателю некогда вникать в подробности, кто и куда ставил галочки, ему нужна картинка поддержки, и её показали. Западные политики чувствительны к настроениям своих избирателей, и поэтому любые влажные мечты поставить легитимность Путина под сомнение так и останутся влажными мечтами узкого сегмента интернета, где обитают релоканты.



И если раньше в качестве поддержки президента нам демонстрировали Уралвагонзавод, то сейчас, как доказательство народных выборов, миру показывают очереди во всех российских посольствах, куда допустили проголосовать даже иностранных агентов! Какое торжество демократии.



Поэтому ничего не поменялось: как десять лет назад, когда опорой режима был коллективный инфантил-дегенерат, который украшал Яндекс.Лавку лампочками, пока Яндекс сливал данные политических активистов, так и сейчас – всё тот же коллективный инфантил-дегенерат приходит на помощь режиму и формирует образы мировой общественности, нужные Кремлю.



Но есть нюанс. Если раньше они помогали режиму и продолжали тут жить, то сейчас они уехали, мы остались, а они попрежнему помогают режиму. И поэтому теперь каждый из нас, кого посадят или убьют, может сказать спасибо не только товарищу майору, но и уехавшим циркачам, которые и на сей раз систему не подвели.

Алексей Копытко

У шизофренической с нашей точки зрения акции российской оппозиции «полдень против Путина» может быть вполне рациональное обоснование. Да, акция по сути добавляет легитимности фарсу с продлением Путина и выглядит максимально неадекватно. Но ситуация с «выборами» была отыграна еще до начала процесса. Ни у кого не было сомнений, чем этот сакральный балаган с шаманами, медведями и ряжеными закончится.

А теперь предположим, что есть некий внешний наблюдатель, который принимает решение на будущее - инвестировать в тех, кто называет себя оппозицией, или нет. Логичная просьба с его стороны: в Вильнюсе вы все очень убедительны, а покажите, что вы можете на земле в России. «Выборы» - нормальный повод визуализировать присутствие. Не даром алкоминьон Путина предлагает расценивать зеленку в урнах как госизмену. Это показывает, что Кремль видит такой ракурс и может интерпретировать полуденную акцию и все акты протеста на участках как сигналы западным оппонентам.

Сергей Ауслендер

Во времена оны, когда на выборах в Орде еще существовала некая конкуренция и присутствовал элемент соревновательности, считалось, что высокая явка помогает бороться с фальсификациями. Даже был некий алгоритм, как вычислить сколько вбросили, если вброс превышал некий разумный порог.



С тех пор они все это дело сильно усовершенствовали - растянули процесс на неделю, ввели электронное голосование и голосование на пеньках и багажниках машин и теперь вбросить можно сколько угодно. Явка тоже потеряла смысл, разве что для губернаторов, которым, если не обеспечат высокую по внутренней социологии, сильно прилетит.



Это я к чему - все эти люди, которые сейчас стоят на набережной Тель-Авива или в Хайфе и так по всему миру, по несколько часов дожидаясь своей очереди - они реально думают, что это протест, а не придание легитимности этому цирку?



Их “политологи” уже так и пишут, нашел тут на просторах: “Что нам доказывают многочисленные фотографии огромных очередей к избирательным участкам по всему миру начиная с пятницы? Как минимум то, что граждане России в массовом порядке:



- считают необходимым продемонстрировать свою

принадлежность к стране и не стесняются этого;



- понимают политическую важность собственных действий в сложившейся ситуации;



- политически активны;



- доверяют системе голосования”.



Особенно доставило, конечно, про "доверяют системе голосования". А очередь создать - вообще не проблема. Уменьшаешь пропускную способность участка до, скажем, 30 человек в час, приходит 300 и вуаля - 10 часов можно проводить выборы. Фото и видео очереди выкладывая в интернет, как неопровержимое свидетельство “политической активности”. Еще раз, на всякий случай: какую галочку и где кто поставит, никакого значения не имеет.

Андре Янпольский

Видео очередей к консульствам рашки в 12 часов вызывают у меня ощущение творящегося абсурда. Сегодня же МИД РФ даст комментарий в таком духе: «граждане России за рубежом принимают активное участие в выборах, Родина распахнула двери своих учреждений для волеизъявления соотечественников, образовались очереди». После озвучат результаты - ну допустим 20 процентов за Давалкина на зарубежных участках или даже 30 а за Президента Упырютина - 65.

Зачем эта дурацкая х-йня, простите? В родную гнидорашку вы все равно еще лет двадцать не вернетесь, а если собираетесь раньше, то лучше как раз не отсвечивать на таких мероприятиях - там съемка.

Украинцы же нащупали правильную стратегию и жгут российские НПЗ - вот денег им и переведите

UPD: вечерний соловьев прямо вот ровно это сейчас говорит. Показывает "кадры со всего мира", где россияне пришли голосовать - Китай, Франция, Англия.

Дмитрий Гудков

Почему это важно и почему я призываю вас участвовать в акции? Почему пойду на нее сам?

Выборов нет, это факт, который никем не оспаривается. Но есть момент, к которому все равно приковано внимание. И в этот момент мы можем показать себе и другим, что это не Россия ведет захватническую войну и сажает отдельных отщепенцев, а преступники захватили власть в нашей стране – и народ против них. Заодно ударить по легитимности путинской власти.

Массово прийти на участки как на безопасную для всех акцию протеста – вот смысл и цель. Увидеть своих соседей. Показать друг другу и миру, что мы не маргиналы, что нас много, что убийство Навального не уничтожило и не запугало тех, кто против войны и диктатуры.

С таких простых действий, с такого объединения начинаются изменения.

Что делать после того, как очередь начнет двигаться на участок? – Да что угодно.

Можно уйти домой, если ты за бойкот, но лучше поставить по галочке каждому из военных преступников в бюллетене, сделав бюллетень недействительным, можно даже брезгливо поставить галочку за любого, кроме Путина. Все стратегии объединятся в Полдень Против Путина.

Можно даже съесть пирожок, который будет продаваться на участке. Главное уже будет сделано.

А что я сам? – Сам я, конечно, пойду. Сейчас ищу почетное консульство за границей, которое не является территорией РФ, чтобы меня там не арестовали (я же заочно арестован и в розыске). И щедро отвешу побольше могильных крестиков «кандидатам», дописав сверху имя Навального, как предложил Михаил Ходорковский.

Но главное – прийти.

Александр Невзоров

Ну вот и долгожданная «вишенка» на тортик путинских «выборов». Романтики-либералы, в едином порыве отлично сработали на легитимизацию гадкой комедии.

Они сделали этот подарок ЦИКу, путину и войне.

Эллочка на столе пляшет «канкан восторга».

Вижу, как прямо сейчас, мрачно «глотают языки» западные обозреватели. Они быстро смекнули, чем этот «полдник» пахнет.



Если до «полдника» -русские «выборы» были угрюмым рукоделием дрессированных орков, то «полдник» нарисовал им вполне демократическую рожицу.

Теперь уже никто не посмеет сказать, что путин избран «подло и подковерно».

Налицо гражданский ажиотажик, соблюдение «избирательного права», страсти и прочая глупость.

Из рук западной прессы выбит грандиозный козырь тотальной фальсификации и принуждения запуганных бюджетников.

Теперь списать «выборы», как преступную алхимию кремля - будет сложно.



«Выборы», из частного дела одураченного быдла -превратились в нечто «вполне общенародное».

50 тысяч протестных «фонариков» ничего не изменят в кремлевском раскладе, но придадут ему «праведность» и правомочность.

Кто подложил эту свинью - понятно. Это слепые любители «свободной и счастливой».

Люди в очередях - не виноваты. Они честно откликнулись на призыв своих вождей и вождих.



Детская, наивная радость «как много нас» продлится недолго. Она мимолетна и не влияет на ситуацию.

Оппозиция совершила очередную грандиозную глупость и существенно укрепила трон кремлевского упыря.

Леонид Невзлин

Я давно взял за правило не рассуждать о русской оппозиции. Но сегодня произошли два события, которые невозможно игнорировать.

Одни стояли в очередях в посольства РФ по всему миру. Намерения тех из них, кто не стоял, чтобы проголосовать за Путина (не сомневайтесь, были и такие граждане РФ в этих очередях) были, без сомнения, светлые и добрые.

Но в итоге они и выглядели со стороны, и являлись по сути людьми, стоящими в очередях в посольства государства-агрессора, чтобы участвовать в так называемых выборах. Это демонстрация несогласия для внутреннего пользования, реализация рефлексий, какая-то уже китайская шкатулка намерений, а в итоге - поднимает явку, демонстрирует легитимность мафиозно-фашистского режима. Нет ведь альтернативы, нет кандидата «против всех», есть известный результат. Стоящие в очереди все равно играют по правилам Кремля, а уговорили себя, что играют в самостоятельную «Зарницу» для хороших русских.

Сегодня же в Киеве прошел Форум поддержки российских добровольцев, воюющих за независимость Украины и свободу России. Его участники подписали Меморандум о поддержке российских добровольцев, воюющих против путинского режима, в котором «призывают всех граждан России, которые выступают против политики Кремля, против агрессивной войны РФ с Украиной, против всех войн и политических репрессий, развязанных преступной российской властью, поддерживать силы российских добровольцев, воюющих против путинского режима».

Мои симпатии и поддержка без сомнения на стороне такой вот борьбы, мне киевский проект реального русского «сопротивления» гораздо ближе. Я уже не один раз говорил, и вот хороший повод повторить: единственный путь к свободе России — это полная победа Украины. И все силы и время должны быть отданы реальной помощи украинскому народу в его борьбе с врагом.

Сергей Давидис

Есть какой-то немалый элемент безумия во всебщем взаимном поношении в связи с так называемыми выборами.

Одни требуют обязательно голосовать за Даванкова, другие - ни в коем случае не голосовать вовсе, третьи - прийти к участкам в полдень, четвертые - только портить бюллетень и, наоборот, поносят появление на избирательных участках в полдень (последнее меня особенно поразило).

По вопросу, который не играет никакой роли кроме символической, любой ответ на который не способен сколько-нибудь существеннно повлиять ни на содержательный результат "выборов", ни даже на официальный результат голосования, происходит бессмысленное и беспощадное размежевание. При этом все обвиняют друг друга в поддержке Путина и работе на АП.

Вот эти обвинения всех, кто хоть чем-то не согласен, в работе на Кремль, обещания припомнить в будущем, и вообще, такой градус нетерпимости - самое бредовое и вредное, что только можно придумать.

По мне, так вовсе все равно, как поступать в связи с голосованием (ну, понятно, что за исключением голосования за Путина, но это и так никому в голову не придет). Слишком большого смысла нет ни в каком варианте действий, но поскольку Алексей Навальный незадолго до своего убийства поддержал "Полдень против Путина", мне кажется правильным, отдавая дань его памяти, прийти на участок в полдень. Это так для меня и я, уверен, для многих, но, конечно, не является обязанностью для всех. Тем удивительнее, что находятся политики, с пеной у рта нападающие даже на эту акцию.

Бессполезно, думаю, призывать к сдержанности и терпимости, но столь явное их отсутствие производит печальное впечатление.

Многие блогеры писали, что пошли на участки только потому, что об этом просил перед смертью Навальный.

Арсений Веснин

Приду на участок в 12:00. И впишу имя «Навальный» в бюллетень. Пусть консульских, или кто там будет считать, корежит.



И вы приходите в полдень. Это последняя просьба Навального. Это наш самый минимальный способ отдать дань уважения.

Божена Рынска

Я пошла в 12-00 из желания выполнить последнюю волю Навального. Голосовать заставить себя не могла, хотя подруга стояла близко к началу очереди и звала к себе. Впрочем, она тоже решила не голосовать. Мне просто противно в этом шапито участвовать. Но те, кто хотел за любого другого проголосовать, я ваш выбор ни боже мой не осуждаю. Тут выбор между петлей и удавкой. Ничего не делать vs сделать хоть какую-то х*йню. Незавидный выбор, х*ле.

Не хочу вообще с Россией никакого дела иметь. Хочу подальше держаться от Мордора и поближе к единомышленникам. Единственная задача, которую я вижу, это помочь защитить Латвию от вторжения Мордора и от внутреннего русского мира. Это посильная задача для нашей диаспоры - помочь Латвии и защитить в ней себя.

Александр Шмелёв

Пока жил в России, участвовал во всех акциях протеста, начиная с Болотной 2011-го. Не то, чтобы я очень люблю этот формат, но как-то казалось, что таков мой гражданский долг, особенно когда протестные митинги перестали санкционировать и начали жестко разгонять. (Меня самого, впрочем, так ни разу на них и не задержали: предположительно седая борода выручала).

После отъезда - как рукой сняло. На все предложения присоединиться к тому или иному эмигрантскому митингу я лишь недоуменно пожимал плечами: зачем? Что и кому мы хотим этим показать? Кто адресат? Продемонстрировать правительствам европейских стран, что мы хорошие и на их стороне, не надо нас высылать? Но это какое-то уж совсем «участие в первомайской демонстрации советского времени» получается! А для российских властей и российского общественного мнения выход на улицу эмигрантов если и будет заметен, то лишь в негативном смысле: «если эти против, значит мы за».

(Единственным исключением стало 24 февраля 2022 года, но тогда просто невозможно было усидеть дома, надо было с кем-то разделить свою ярость. Аналогичные чувства были в день убийства Навального, но тогда я слишком поздно узнал, когда и куда выходить, все уже разошлись).

Разумеется, никуда не пошел бы я и сегодня. После изменения Конституции 2020-го никаких выборов в РФ не осталось даже в том куцем и убогом виде, в каком они были первые 20 лет путинизма. Теперь это чисто ритуальная многодневная процедура без журналистов и наблюдателей, результаты которой рисуются заранее и не имеют никакой корреляции с реальными отметками в бюллетенях. Тащиться ради нее полдня до Подгорицы, а потом назад, убивая все воскресенье — ну его нафиг, мне и так есть чем заняться в этот прекрасный солнечный день!

Однако проблема в том, что я слишком любил и ценил Алексея Навального. А он сегодняшней акции придавал большое значение и в каком-то смысле она стала его политическим завещанием, последним призывом. Не выполнить такой призыв невозможно.

Поэтому - еду в Подгорицу к посольству. К 12:00 буду там. (Хотя смысл действа все равно понимаю не вполне).

Самые умудрённые жизнью аналитики соглашаются, что выборы прошли успешно, как для оппозиции, как и для власти.

Александр Морозов

ИТОГИ. Обе стороны довольны произошедшим. Протестная акция «стояние в очереди» дала тот «психотерапевтический эффект» противникам Путина, на который организаторы рассчитывали. 249 тыс. проголосовало за рубежом, во всех консульствах километровые очереди релокантов. Довольны и кремлевцы: эти очереди ТАСС и МИД осветили как невиданный ранее всплеск патриотизма российских граждан за рубежом. В следующий раз это «стояние в очереди» можно будет провести в сентябре 2026 года, во время выборов в Госдуму.

Михаил Виноградов

Резюме по итогам полудня.

1. Количество участников. Значительное. Заметно больше, чем я ожидал. Казалось, что после массовости церемоний прощания наступит депрессия и погружение в ощущение собственного бессилия. Этого не произошло.

2. Способность участников акции испортить режиму праздник. Низкая. Не произошло ничего такого, что позволяет не проигнорировать происшедшее. А не вовлеченным – заметить и не пройти мимо. Если, конечно, не начнут жестить с разгонами – на это пока хватает ума.

3. Был ли у акции потенциал? Не думаю. Она наследовала болотной традиции с акцентом на собственной моральной презентации и реагировании на повестку власти вместо создания собственной повестки, энергетики, эстетики, способных привлечь интерес и ожидания апатичных и лояльных.

Разлом в социуме никуда не исчезал и периодически актуализируется – хотя каждая сторона может жонглировать своими цифрами этого разлома. Однако самопрезентация и ощущение неодиночества остаются целью акций, а не инструментом более длинной стратегии. Результаты этой линии были не особенно высоки даже во времена, когда границы допустимого были куда шире.

Константин Калачев

Где нет общности интересов, там не может быть единства целей, не говоря уже о единстве действий.

Так писал Фридрих Энгельс.

Сегодняшнее голосование посрамило классика.

Мы разные, но избирательный бюллетень у нас один!

Голосуют и лоялисты, и пацифисты, и турбопатриоты, и релоканты, и млад, и стар.

Что объединяет самых разных людей?

Выборы и пиво.

Оргкомитет по возрождению Партии любителей пива считает, что голосовать надо при любой политической погоде!

Выбор есть даже на референдумных голосованиях.

Мария Строева

Какая все-таки у россиян неиссякаемая, глубинная потребность выстроиться в очередь.

Неважно, за чем и зачем.

Главное - в очередь, ххххх (с). Дайте им селёдки.

Москва счастлива - все как один явились "отдать свой голос".

И те, кто за Вову, и те, кто за Лёшу.

И россияне счастливы - они "выразили протест" - который выглядит при этом точно так же, как и одобрение.

И все довольны.

Что-то генетическое, видимо.

Не исправить.

Александр Подрабинек

Третий день фарса

Третий день ритуальной игры в «выборы» не принес никаких неожиданностей. Разве что длинные очереди у российских консульств, в которых безнадежно перемешались жалеющие проголосовать за Путина, за не Путина и просто пришедшие других посмотреть и себя показать.

В Москве я побывал в полдень около двух избирательных участков в интеллигентном юго-западном округе города. В одном было тихо и пустынно. В другом на улице перед входом стояли человек двадцать – то ли пришедшие на «протестный полдень», то ли просто ожидающие своих спутников, пошедших отдавать голоса. Определить кто есть кто оказалось затруднительно. Протестующие себя никак не обозначали. «Протестный полдень» оказался стихийно законспирированной акцией. На имитацию выборов оппозиция ответила имитацией протеста.

Впрочем, из сотни с лишним миллионов избирателей нашлось в стране несколько десятков, ну может быть, сотен человек, решивших протестовать против выборов насколько могут серьезно. Кто-то портил бюллетени, кто-то лил в избирательные урны зеленку или краску, кто-то поджигал все, что можно. Против некоторых возбуждены административные и уголовные дела.

Кремлевские прихвостни на всех уровнях радостно отчитываются о выполнении плана по явке. Возможно, они даже не очень врут – совместные усилия власти и оппозиции должны же дать какой-нибудь результат! Дальше их интересы немного расходятся: власть рапортует о безукоризненном следовании закону, оппозиция указывает на фальсификации. Все как обычно. На конечный результат все это никак не влияет.

Говорят, исторические события происходят первый раз в виде трагедии, второй раз – в виде фарса. Боюсь, это только часть правды. Третий раз они происходят опять в виде трагедии. Похоже, в Кремле установили огромное историческое зеркало и, пристально вглядываясь в него, тщательно копируют из прошлого в настоящее все самое дурное и жестокое из нашей истории. Как тут не вспомнить покойную Наталью Горбаневскую:

Так во тьму насилия

Ликом весела,

Падает Россия

Словно в зеркала.

Выборы ещё не закончились, когда началось обсуждение того, что последует за ними.

Илья Бер

На самом деле, в одном смысле, хоть я и предлагал игнорировать эти выборы, сегодня примечательный день. И я почему-то только сегодня об этом подумал.

Сегодня последний день, когда Россией руководил худо-бедно легитимно избранный и международно-признанный президент. С завтрашнего дня, с юридической точки зрения Россией будет руководить бандит и узурпатор власти.

Ведь по той Конституции, при которой он пришёл к власти, он не мог избираться больше чем на два срока подряд. Для того, чтобы их прервать понадобился зицпредседатель Медведев, потом были ещё два срока. И всё больше быть не могло. Он не имел право сейчас избираться. В 2020 году под видом внесения поправок к Конституции произошёл государственный переворот (я и тогда так о нём писал). Путин обнулился и вывел себя за рамки основного закона. Теперь он просто ненастоящий царь. И никак иначе к нему относиться не следует.

Роман Попков

Не важно, сколько и в каких регионах Путину нарисовали процентов.

Важно, сколько путинская промышленность может производить в месяц танков и бензина.

Не важно, сколько народу повелось на призывы старой оппозиции и выстроилось в очереди на "избирательные участки", плескаться в розовой воде инфантилизма.

Важно, какими темпами растет боеспособность партизанских сетей и подразделений подлинной оппозиции - вооруженной.

Нужно правильно анализировать реальность, смотреть на главное, не обращать внимание на мир имитаций.

Илья Вайцман

Вообще не имеет значения ничего из того, что называлось "выборами путина", ни фальсификации, ни мерзкий жульнический "ДЭГ", ни сами "выборы без выбора". Значение имеет то, что начнется ПОСЛЕ того, как путин сам себе выпишет мандат на "всенародную поддержку".

Мобилизации (разом или "волнами"), безумная война с террористическими ударами по мирному населению, с "мясными штурмами" и массовые репрессии внутри страны. Ничего другого даже теоретически не просматривается.

P.S. Да, вероятность введения смертной казни, сначала для "шпионов и диверсантов", а потом и по всем политическим статьям - существенно выше 50%.

Николай Травкин

Сегодня народ может ещё поважничать. Сегодня народ ещё может продолжить надувать щёки и делать вид, что от него чё то зависит. Сегодня народу от власти третий день валом идут эсэмэски, имейлы, звонки из управы и соцзащиты, типа, "иди и проголосуй, без твоего голоса власть не обойдётся..."

Ну, а с завтрашнего дня снова — сиди народ и не вякай. Всё идёт по плану, план сурьёзный, а стало быть секретный, не твоего ума дело. А понадобишься, призовут повесткой.