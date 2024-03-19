Столтенберг заверил Пашиняна в поддержке суверенитета Армении

Генеральный секретарь NATO Йенс Столтенберг 19 марта завершил визит в Армению, где провёл переговоры с президентом Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.

Столтенберг поблагодарил Армению за долговременное участие в партнёрстве с НАТО, включая миротворческую миссию "Силы для Косова" (KFOR).

Глава НАТО призвал Армению и Азербайджан к достижению соглашения о нормализации отношений и сохранению длительного мира. Генсек НАТО заверил армянскую сторону, что НАТО поддерживает суверенитет Армении, её территориальную целостность и мирные устремления". Об этом сообщается на сайте НАТО.

Столтенберг заявил, что "Российская война в Украине - это отрезвляющее напоминание о том, что мир на даётся даром... Если Путин достигнет успеха в Украине, то есть реальная угроза, что он не остановится, и его политика усилит авторитарных политиков". Столтенберг призвал всех союзников по НАТО сделать всё возможное, чтобы не позволить Путину выиграть агрессивную войну. "Положение на поле боя остаётся трудным, но это заставляет нас наращивать усилия, а не уменьшать нашу поддержку", — сказал Столтенберг.

Столтенберг 17-19 марта нанёс официальные визиты в Армению, Азербайджан и Грузию. Из этих трех стран только Грузия декларирует стремление к членству в НАТО. В феврале Столтенберг впервые принял в штаб-квартире Альянса нового премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.