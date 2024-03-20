В Приамурье по-прежнему нет связи с шахтёрами, оказавшимися под завалом

В Амурской области вторые сути продолжается спасательная операция на руднике "Пионер", где после обвала горных пород под завалами остаются 15 шахтёров. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Приамурья Василий Орлов.

По данным МЧС, с золотодобытчикми, которые находятся под завалами, по-прежнему нет связи. В ведомстве не подтверждают сообщения о якобы перестуках, которые слышны снизу в минуты тишины. Спасатели начали бурить скважину к месту, где предположительно находятся горняки — через нее планируется наладить связь с пострадавшими.

По словам губернатора Амурской области, на месте работают спасатели из Нерюнгри, Приморского и Хабаровского краев. Сегодня должна прибыть группа спасателей из Новокузнецка, которые "специализируются именно на подобных ЧС и имеют колоссальный опыт", написал Василий Орлов.

Обрушение породы произошло 18 марта в штреке комбината "Пионер" в Зейском округе. Его владелец — группа компаний Petropavlovsk, одно из крупнейших золотодобывающих предприятий в России.

В ноябре прошлого года порода обвалилась на руднике золоторудной компании "Омчак" в Забайкалье. Под завалами оказались два человека, они оба погибли.