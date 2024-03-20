Армения отказывается от "МИРа". Как это скажется на релокантах

В состоянии ли российская армия создать "санитарную зону" на украинских приграничных территориях, чтобы защитить от обстрелов российские города;

США призывают Израиль отказаться от штурма города Рафах на юге сектора Газа в рамках военной операции против экстремистской группировки ХАМАС;

Документалист Всеволод Королев приговорен к трем годам колонии по делу о "фейках" про российскую армию;

В Минске начался суд над журналистом Игорем Карнеем;

Как скажется на положении российских релокантов отказ банков Армении принимать карты российской платежной системы "Мир".