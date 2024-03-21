Белорусского активиста, убитого сотрудниками ФСБ, похоронили в РФ

Белорусского активиста Николая Алексеева, убитого сотрудниками ФСБ при задержании в Карелии, похоронили в России 16 марта. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на одного из сыновей Алексеева. Тело активиста долго не выдавали родственникам.

Сын Алексеева рассказал журналистам, что российские спецслужбы следили за его отцом около месяца. Последние несколько лет Алексеев жил в России. На родине, по словам сына активиста, его отца обвиняли в "оскорблении Лукашенко", он находился в розыске.

"Я разговаривал с отцом буквально за несколько дней до его убийства. В последнее время он искал возможность выехать за границу, поскольку в прошлом году Россия и Беларусь объединили списки разыскиваемых", — рассказал сын Алексеева.

Об убийстве белоруса стало известно 7 марта. По информации ФСБ, активист планировал совершить теракт в Олонце. Якобы при обследовании тела были найдены бомба, пистолет и патроны.

По информации ФСБ, убитый якобы входил в "Полк имени Кастуся Калиновского" и находился в межгосударственном розыске.

Алексееву было 49 лет. До начала преследования он вместе с женой работал в фитнес-клубе в Минске. Убитый был гражданским активистом и регулярно публиковал призывы поддержать протестное движение в Беларуси. Последняя публикация в инстаграме Алексеева - фото с гербом полка имени Калиновского с подписью "Вечная память. Героям слава".

Жена Алексеева родом из России. Она имела вид на жительство в Беларуси, но переехала к родственникам в Карелию. Неизвестно, как и когда к ней переехал Алексеев.

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