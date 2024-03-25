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Россия атаковала беспилотниками Одесскую и Николаевскую области

Российские военные в ночь на 25 марта атаковали беспилотниками Одесскую и Николаевскую области Украины.

В Николаеве повреждены объекты энергетики и жилой дом. Ранены 11 человек, двое раненых госпитализированы. В Одессе в ходе налёта повреждена электроподстанция. Пострадавших нет. В части города пропало электричество. В понедельник не будут ходить трамваи и троллейбусы, объявила мэрия Одессы.

Силы обороны юга Украины утром в понедельник сообщили, что в ходе отражения ночной атаки беспилотников в Николаевской и Одесской областях были сбиты по четыре дрона типа "Шахед". Сколько всего было беспилотников, украинские военные не уточняют.

22 марта Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Погибли по меньшей мере шесть человек. В результате атаки были, в частности, повреждены сооружения крупнейшей гидроэлектростанции Украины — ДнепроГЭС. Работа станции остановлена.

Минобороны России заявило, что был нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности". Утверждается, что "все цели достигнуты" и, в частности, "дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения".

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Жертвы атак по Белгороду

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