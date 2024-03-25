На выборах президента Сенегала впереди оппозиционер Диомайе Файе

Бывший премьер-министр западно-африканской республики Сенегал Амаду Ба признал своё поражение в борьбе с ведущим оппозиционным политиком Бассиру Диомайе Файе.

Мировые СМИ цитируеют заявление 62-летнего Амаду Ба: "С учётом промежуточных выборов и в ожидании официального провозглашения, поздравляю президента Бассиру Диомайе Файе его победой в первом туре. Я желаю ему больших успехов на благо сенегальского народа".

Как сообщает телеканал CNN, уходящий президент Маки Саль также поздравил нового президента и назвал прошедшие выборы "победой сенегальской демократии".

Предварительные результаты голосования показали явное преимущество оппозиционного политика (57%) перед бывшим главой правительства (31%). Об этом сообщила в понедельник независимая сенегальская радиостанция Futurs Médias

Несколько оппозиционных кандидатов, участвовавших в воскресенье в президентских выборах ранее также признали Файя победителем выборов. Один из ведущих деятелей оппозиции, Анта Бабакар Нгом, признав победу соперника, пожелал ему "всяческих успехов во главе Сенегала".

Поздравили избранного президента и другие участники выборов – всего их было 19.

Возглавляющий правящую коалицию Амаду Ба, ушедший недавно в отставку, чтобы открыть решающий этап кампании за президентский пост, призвал избирателей к "спокойствию" в ожидании официального объявления итогов, которое, как объявила Автономная Национальная избирательная комиссия, состоится не позднее субботы.

Файе 44 года, он бывший налоговый инспектор и политический заключённый, отсидевший за решёткой с апреля прошлого года до марта. Он был выбран оппозиционерами в качестве резервного кандидата лидеру оппозиции Осману Сонко. Тот был лишён права участвовать в выборах постановлением Верховного суда, который в январе отклонил апелляцию Сонко по делу о клевете. Оба оппозиционера были освобождены 11 дней назад по указу президента Сенегала Маки Саля об амнистировании политических заключённых.