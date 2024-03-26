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В Балтиморе обрушился четырёхполосный автомобильный мост

В Балтиморе (штат Мэриленд, США) сегодня ночью обрушился четырёхполосный автомобильный мост через реку Патапско после того, как в его опору врезалось грузовое судно.

На мосту в это время находилась дюжина автомобилей. По данным Associated Press, спасатели ищут как минимум семь человек, которые могли оказаться в воде.

Контейнеровоз "Дали" под флагом Сингапура, который врезался в опору моста, загорелся и затонул.

Мост, протяжённостью в два с половиной километра, был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США.

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