Назначена проверка. Что ждет владельцев "Крокус Сити Холла"

Владимир Путин признал, что теракт в "Крокус Сити Холле" совершен радикальными исламистами, но вновь увязал его с Украиной;
Что могло заставить исполнителей теракта присоединиться к террористической организации ИГИЛ;
После теракта в Красногорске в России усилились ксенофобские настроения в отношении выходцев из Центральной Азии;
В России все громче звучат призывы отменить мораторий на смертную казнь;
По данным центра "Досье" российские силовики получали предупреждения о том, что ИГИЛ может совершить теракт в России;
Почему владельцы "Крокус Сити Холла" отец и сын Агаларовы уехали из Москвы в Баку;
Теракт в России и российский террор в Украине – реплика Максима Бланта.
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