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Время Свободы

Назначена проверка. Что ждет владельцев "Крокус Сити Холла"

Амин и Араз Агаларовы
Амин и Араз Агаларовы

Информационный дайджест "Время Свободы", 26 марта

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Время Свободы - Темы дня 26.03.2024
by Радио Свобода

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Владимир Путин признал, что теракт в "Крокус Сити Холле" совершен радикальными исламистами, но вновь увязал его с Украиной;

Что могло заставить исполнителей теракта присоединиться к террористической организации ИГИЛ;

После теракта в Красногорске в России усилились ксенофобские настроения в отношении выходцев из Центральной Азии;

В России все громче звучат призывы отменить мораторий на смертную казнь;

По данным центра "Досье" российские силовики получали предупреждения о том, что ИГИЛ может совершить теракт в России;

Почему владельцы "Крокус Сити Холла" отец и сын Агаларовы уехали из Москвы в Баку;

Теракт в России и российский террор в Украине – реплика Максима Бланта.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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