Назначена проверка. Что ждет владельцев "Крокус Сити Холла"

Владимир Путин признал, что теракт в "Крокус Сити Холле" совершен радикальными исламистами, но вновь увязал его с Украиной;

Что могло заставить исполнителей теракта присоединиться к террористической организации ИГИЛ;

После теракта в Красногорске в России усилились ксенофобские настроения в отношении выходцев из Центральной Азии;

В России все громче звучат призывы отменить мораторий на смертную казнь;

По данным центра "Досье" российские силовики получали предупреждения о том, что ИГИЛ может совершить теракт в России;

Почему владельцы "Крокус Сити Холла" отец и сын Агаларовы уехали из Москвы в Баку;

Теракт в России и российский террор в Украине – реплика Максима Бланта.