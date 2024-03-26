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Украина и Грузия вышли в групповой турнир чемпионата Европы по футболу

Грузинские футболисты празднуют победу над сборной Греции. Тбилиси, 26 марта 2024
Грузинские футболисты празднуют победу над сборной Греции. Тбилиси, 26 марта 2024

Футбольная сборная Украины выиграла матч у сборной Исландии – 2:1 и прошла в групповой турнир Евро-2024. Команда Грузии обыграла Грецию в серии пенальти и впервые вышла в групповой турнир чемпионата Европы — 4:2. В основное время команды голов не забили.

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля. Евро 2024 примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Сборная Германии уже квалифицировалась на турнир в качестве хозяина, ещё 53 сборные УЕФА, за исключением России, отстранённой за развязывание войны в Украине, получили право участия в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2024.

Финал чемпионата состоится на берлинском стадионе Olympiastadion.

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