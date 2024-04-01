Журналисты обнаружили связь ГРУ со случаями "гаванского синдрома"

Сотрудники войсковой части 29155 Главного управления Генерального штаба Минобороны России (ГРУ) могли воздействовать секретным оружием, вызывающим так называемый "гаванский синдром", на американских дипломатов, чиновников и разведчиков. К такому выводу пришли авторы расследования, проведённого изданием The Insider, немецким журналом Der Spiegel и передачей "60 минут" американского канала CBS News.

"Гаванский синдром" назван так по инцидентам в столице Кубы, где с конца 2016 года американские дипломаты сообщали о сильных головных болях, тошноте, усталости, ухудшении координации и слуха. В 2018 году аналогичные симптомы появились у сотрудников консульства в Китае, в конце апреля 2021 года телеканал CNN сообщил, что два похожих случая были зафиксированы на территории США. В репортаже CBS также сообщается об инциденте на саммите НАТО в Литве в 2023 году. По данным издания, о схожих симптомах сообщал один из высокопоставленных чиновников Министерства обороны.

Судя по заявлениям пострадавших, симптомы появлялись резко и внезапно, никакого контакта с посторонними людьми при этом не происходило. Пострадавшие сообщают об одних и тех же эпизодах: резкой боли, звоне в ушах, нарушении когнитивных способностей — временном или безвозвратном. При этом, поскольку все сотрудники посольств регулярно проходят медосмотры, известно, что ранее ни о каких подобных случаях они не рассказывали.

Проанализировав несколько версий того, что могло скрываться под "гаванским синдромом", расследователи предположили, что симптомы вызывало микроволновое излучение. До этого к аналогичному выводу пришли власти США.

Прямых доказательств использования подобного типа оружия сотрудниками ГРУ журналисты не обнаружили, но обратили внимание на несколько совпадений.

Сопоставив данные о поездках агентов ГРУ со случаями "гаванского синдрома" в разных регионах мира, журналисты-расследователи обнаружили, что симптомы загадочного заболевания у американцев проявлялись в те же периоды и в тех же местах, куда приезжали сотрудники войсковой части 29155. Это подразделение связывают с отравлениями "Новичком" Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании, бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии, диверсионными акциями за рубежом.

Изучив данные о перелётах агентов ГРУ, журналисты установили, что их передвижения по Европе в 2014 году совпали с серией странных атак на сотрудников американского консульства во Франкфурте-на-Майне. В 2016-2017 годах сотрудники ГРУ из в/ч 29155 прибыли в Китай, используя как прикрытие для легализации работы за рубежом ралли "Шёлковый путь". В это же время американские дипломаты начинают сообщать о странных проблемах со здоровьем. "Странные совпадения" также были зафиксированы в Белграде и Ханое 2021 году.

В 2021 году в Грузии, где находились сотрудники из подразделения 29155, у жены американского дипломата, имя которой не раскрывается, диагностировали синдром Минора - двустороннее расхождение полукружных каналов, это очень редкое заболевание. В России синдром "почти никто не изучал", кроме Военно-медицинской академии имени Кирова (ВМЕДА) в Санкт-Петербурге. Профессором этой академии является врач ГРУ Сергей Чепур, отмечают авторы расследования. Именно во ВМЕДА работает сейчас и Александр Ковальчук ("Калинин"), прилетавший в Европу в 2014 году во время операции во Франкфурте. ВМЕДА и Институт военный медицины, возглавляемый Чепуром, являются главными полигонами, где ГРУ исследует влияние своих препаратов и орудий на организм человека и животных, говорится в расследовании.

Две предполагаемых жертвы, у которых проявились симптомы "гаванского синдрома", опознали вероятных участников нападений по фотографиям. Во Франкфурте-на-Майне видели перед ухудшением самочувствия агента Егора Гордиенко, в Тбилиси - Альберта Аверьянова, сына командира в/ч 29155 генерала Андрея Аверьянова.

Благодаря утечкам из бухгалтерии ГРУ журналистам удалось установить, что замкомандира в/ч 29155 Иван Терентьев в 2019 году получил заказ на изучение "потенциальных возможностей нелетального акустического оружия при военных (боевых) действиях в городе".

Авторы расследования заключают, что хотя прямых улик в пользу причастности ГРУ к использованию "акустического оружия" нет, после появления новых данных "американские власти могут переосмыслить свое отношение к “гаванскому синдрому”". На это надеются и пострадавшие.

Власти США пока не признали случаи "гаванского синдрома" реальным заболеванием, вызванным внешним воздействием, а жалобы объясняли психическим расстройством. Офис директора Национальной разведки США в ответ на запрос CBS сослался на недавно опубликованный годовой доклад об оценке угроз:

В нём, в частности, сказано, что разведсообщество США продолжит внимательно изучать сообщения об аномальных происшествиях, связанных со здоровьем, однако большинство разведывательных ведомств пришли к выводу о том, что "крайне неправдоподобно", что за описанными инцидентами стояла зарубежная враждебная сила.