"Стрельба из пушек по воробьям". Соцсети о "гаванском синдроме"

Российское издание The Insider совместно с CBS News и немецким Der Spiegel выпустило большое расследование о знаменитом "гаванском синдроме" – многократно зафиксированных случаях недомогания американских дипломатов. Расследователи связали эти случаи с перемещениями агентов ГРУ.

Леонид Волков:

"Да это же первоапрельская шутка!".

Увы! Хотелось бы, но нет (а в США расследование вышло 31 марта, кстати).

"Излучение!? Бред! Зачем это надо!? Вам пора носить шапочки из фольги!".

Увы, доказательств выше крыши. Дипломатов рискованно травить и убивать, яд и пули оставляют слишком много следов, а убийство дипломата — это casus belli. Поэтому выбор оружия тут вполне "оправдан" (в путинской извращенной логике, конечно).

"Столько шума из-за мигреней? Напридумывали себе синдромов, а дальше психосоматика работает".

Если бы… многие жертвы атаки остались глубокими инвалидами на всю жизнь.

А также думаю все утро неуютную мысль о том, что, помимо прочего, эту штуку долго на ком-то тестировали. Брали каких-то зеков условно, крутили ручки, калибровали устройство.

Впрочем, расследование вызвало много издёвок.

Дмитрий Дробницкий:

Ранее дело о "гаванском синдроме" было закрыто, чтобы пострадавшие не вышли сами на себя. То ли все, то ли часть зарубежных работников госдепартамента получили большие выплаты за несуществующие симптомы. И вот опять...

Сергей Мардан:

Виновата, конечно, Россия. Проклятые русские облучали американцев буквально через розетки и радиоточки "микроволновым излучением и акустическим ультразвуком".

Владимир Корнилов:

То есть бригады юных "ассасинов" с "новичками", "полониями" и какими-то неведомыми приспособлениями из будущего мотаются по всему миру только ради того, чтобы… американские дипломаты боялись чего-то неведомого!!! А простите, чтобы что? Допустим, какой-то американский дипломат в Тбилиси почувствовал мигрень, другие испугались – иииииии…? Что дальше-то должно последовать? Эти "другие" перестанут выполнять свои дипломатические задачи? Начнут саботировать их и перекладывать бумаги не в те папки? Перестанут ходить на ланчи в соседний с посольством ресторанчик и будут кушать дома? То есть ради этого Россия бесконечно создает, пардон, "казусы белли" для развязывания мировой войны?!

Все-таки согласитесь, загадочна и непостижима русская душа! Особенно если читать "расследования" всяких там "беллингкетов", уже давно не парящихся по поводу того, чтобы их дикие истории о "коварной России" выглядели более или менее правдоподобно! Русофобия все спишет, включая нестыковки, ляпы и забывчивость авторов!

Комментарии выше, без сомнения, предвзяты, но скепсиса много в любом случае.

Фёдор Крашенинников:

Расследование про чудо-оружие, которым путинские диверсанты выводят из строя американских дипломатов по всему миру я прочитал. Но я гуманитарий и мне непонятно, как в практическом смысле выглядит эта штука, как работает, какие у нее габариты, раз ее везде возят.

Сергей Немалевич:

Коллеги из Bellingcat, Инсайдера и их соавторы из других изданий проделали огромную и заслуживающую безусловного уважения работу. И все-таки при том количестве данных, к которым они получили доступ (данные бронирования отелей, полетов, звонки и даже содержания смс, переписка с кремлевскими управлениями), однозначных доказательств связи ГРУ с жертвами "гаванского синдрома" найти не удалось. Нет, насколько я понимаю, ни одного строгого географического совпадения кроме случаев, когда жертвы много лет спустя опознали сотрудников ГРУ лишь по одной фотографии. Известно, что группы диверсантов из части 29155 были примерно (но не точно) в тех местах и примерно в то время, когда происходили вероятные атаки. Иногда, как во Франкфурте, они возвращались в Москву до произведения атаки. В целом таких потенциальных атак за 10 лет было более 1500, так что это может объясняться простым совпадением – у ГРУ очевидно было много других задач.

Марк Кротов:

Почему "Гаванский луч" не применяли против других целей – например, российских оппозиционеров или администрации Зеленского? Почему раньше визит Боширова в Прагу теми же расследователями из Bellingcat привязывался к взрывам в Врбетице, а теперь привязывается к "Гаванскому синдрому" и атаке таинственным излучением в Мюнхене? Насколько велика цена опознания по фото, проведенного спустя 8 лет человеком, который сам говорит, что утратил многие когнитивные способности?

И еще: насколько легитимен аргумент (слышал его уже несколько раз, хотя и не от авторов сегодняшнего материала) о том, что власти США "сознательно скрывают причастность ГРУ" к "Гаванскому синдрому", чтобы не "эскалировать" отношения с Россией? Почему тогда этой эскалации не последовало после убийства Хангошвили в Берлине или все того же отравления Скрипалей? А если этот аргумент нелегитимен: неужели американская разведка, которая не перестает приятно поражать, точно предсказав начало войны и теракт в "Крокусе", проиграла ГРУ в случае с "Гаванским синдромом", не сумев раскрыть тайну нового российского чудо-оружия?

Другой вопрос, насколько вообще осмысленна эта тактика.

Андрей Никулин:

Просто задам абстрактный и риторический вопрос – когда у нас кто-то, большой и в погонах, в своем высоком кабинете планирует совершить нечто "героическое" и "показать им кузькину мать" – пытается ли он одновременно просчитать и соотнести потенциальные выгоды и потери от своих действий? Не для собственного ведомства, а для страны в целом?

Какой эффект будет получен и, параллельно, сколько государство потеряет от охлаждения отношения, обрыва торговых, дипломатических и культурных связей, очередных санкций, репутационного ущерба?

Ведь, рассуждая логически, шпионят и совершают разные специфические действия посредством своей агентуры ради того, чтобы получить пользу, укрепить позиции своей страны, а не для того, чтобы их ухудшать и подрывать? Вроде бы так, изначально, и задумывалась эта штука?

Впрочем, сомневаюсь, что кто-то задумывается над такими пустяками – есть ведомства, есть бюджеты, есть традиции, которым больше века, есть карго-культ подражания советским "настоящим" вождям и есть желание любого, кто усомнился в эффективности сложившейся системы, окрестить "иностранным агентом", а значит о чем можно тут рассуждать?

А скандал получается очень нехорошим. Понятно, что здесь нам расскажут про злобные поклепы и клевету, параллельно намекая, что страны, готовящие боевых комаров не смеют указывать, где, как и кому экспериментировать и шалить с разнообразными излучателями.

Создается впечатление, что в администрации Байдена пытались сознательно приглушить разговоры о "гаванском синдроме" и свести расследование к минимуму, поскольку в ином случае придется очень жестко реагировать, вплоть до отзыва послов и вполне реального разрыва дипломатических отношений.

Но сейчас замести тему под ковер не получится, уцепились журналисты, уцепятся и разнообразные группы влияния, и оппозиционные республиканцы, и свои демократы.

Эта штука выглядит посильнее "солсбери"...

Андрей Козенко:

Меня в этом расследовании больше всего удивило целеполагание: ладно бы украсть секреты, перевербовать. Нет, мы оглушим вас звуковой пушкой, и чем хуже, тем лучше

Константин Сонин:

Конечно, раскрытие The Insider Russia причин "гаванского синдрома" – это эпохальное достижение расследовательской журналистики. Лучшие спецслужбы мира продолжали, уже пять лет, обсуждать – есть какое-то воздействие или нет, а журналисты сумели раскрыть имена оперативников, осуществлявших операцию. Но – но! – помимо потрясающей истории и выдающейся репортёрской работы – задумайтесь. Какой же чудовищной ерундой занимались, на огромные деньги, с использованием огромных ресурсов, российские разведчики! Это по существу операция из пародий на фильмы про Бонда – вообще ни за чем ненужная, не связанная ни с какими реальными угрозами безопасности. Очередное повторение историй советского периода, когда КГБ, ГРУ и т.п. занимались чем угодно, какими угодно приключениями, только не теми угрозами, которые, как потом оказалось, к концу 1980-х похоронили огромную страну.

Владимир Гельман:

Самое непонятное в расследовании "гаванского синдрома" – это цели столь масштабной и длительной операции. С точки зрения обеспечения безопасности российского государства, массовое создание проблем со здоровьем американским дипломатам и членам их семей выглядит как стрельба из пушек по воробьям.