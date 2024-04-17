Влияние российских онлайн-кампаний на подготовку выборов в США растёт

Компания Microsoft заявила в среду, что за последние 45 дней отмечена активизация российских онлайн-кампаний по усилению влияния на предстоящие президентские выборы в США.

Связанные с Россией аккаунты распространяют вызывающий разногласия контент, обращённый к американской аудитории. В частности, нарастает критика американской поддержки, адресованной Украине. Об этом говорится в отчёте исследователей, работающих в Microsoft, информирует Reuters.

Посольство России в Вашингтоне не ответило на просьбу о комментариях. В прошлом месяце Кремль заявил, что не будет вмешиваться в ноябрьские выборы в США. Он также отверг обвинения США в том, что он организовал кампании с целью повлиять на президентские выборы в США в 2016 и 2020 годах.

По мнению авторов отчёта, активность России не такая интенсивная, как во время предыдущих выборов, но в ближайшие месяцы она может усилиться.

«Сообщения об Украине – через традиционные средства массовой информации и социальные сети – набрали обороты за последние два месяца благодаря сочетанию скрытых и явных кампаний, охватывающих как минимум 70 групп деятельности, связанных с Россией, которые мы отслеживаем», – заявили в Microsoft.

Самая заметная из таких российских кампаний связана с администрацией президента России. Другая заметная компания направлена на размещение дезинформации в Интернете на разных языках. Сообщения обычно начинаются с того, что предполагаемый разоблачитель или гражданский журналист размещает контент на видеоканале. Затем этот контент распространяется на сеть веб-сайтов, в которую входят DC Weekly, Miami Chronical и The Intel Drop.

В конечном итоге, после того, как история циркулировала в Интернете в течение нескольких дней или недель, американская аудитория повторяет и репостит дезинформацию, возможно, даже не зная о её первоисточнике — заявляют специалисты из Microsoft.

Заметный рост наблюдается в хакерской активности со стороны российской группы Microsoft под названием Star Blizzard или Cold River. Результатом этой активности становятся атаки на западные аналитические центры.

Злонамеренное использование искусственного интеллекта иностранными конкурентами, нацеленными на выборы в США, является ключевой проблемой. Но Microsoft заявила, что цифровые подделки встречаются чаще, чем дипфейки. Манипуляции со звуком оказывают большее влияние, чем с видео.

Редко когда использование национальными государствами генеративного контента с поддержкой искусственного интеллекта достигало столь широкого охвата в социальных сетях, говорят специалисты Microsoft. Они прогнозируют, что самые простые манипуляции, а не самое сложное использование ИИ, вероятно, окажут наибольшее влияние.