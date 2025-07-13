Зеленский: готовим новые дальнобойные удары

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье провёл совещание с военным руководством страны.

Как написал Зеленский в социальных сетях, в ходе встречи с Главнокомандующим Вооружённых сил Украины Александром Сырским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым была детально проанализирована ситуация на ключевых участках фронта: на Покровском и Новопавловском направлениях, в Запорожской области и Харьковской областях и в приграничных районах Сумской области.

Зеленский отметил, что российские войска продолжают попытки наступления, однако каждая из них захлёбывается благодаря стойкости украинских военных и эффективности активной обороны. По его словам, армия РФ значительно отстаёт от тех задач, которые перед ней ставило командование на летнюю кампанию. "Украинские подразделения продолжат наносить потери противнику и делать всё возможное, чтобы перенести военные действия на территорию России. Ведётся подготовка к новым дальнобойным ударам ", — сообщил президент Украины.

Также на совещании обсуждались подготовка к визиту в Украину спецпосланника президента США Кита Келлога и координация с международными партнёрами Украины по вопросам поставок вооружений и расширения совместного производства оборонной продукции. Согласно данным, которые приводит Зеленский, сейчас около 40 % необходимого Украине вооружения производится внутри страны.