Россия ударила управляемыми бомбами по центру Харькова

Россия нанесла удар по центру Харькова двумя управляемыми бомбами. Как написал в своём телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, пострадали десятки людей, среди них есть дети.

"Абсолютно бессмысленные удары, без какой-либо военной цели. И мы видим, что единственное желание России — продолжать агрессию, убийства", — добавил Зеленский.

Одна из бомб упала рядом с многоэтажным домом, там загорелись не менее 15 автомобилей. Вторая бомба взорвалась на территории гражданского предприятия, там начался пожар.