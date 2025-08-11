Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2015

Радио Свобода - 70. История продолжается. 2015, из архива: теракты в Париже, битва на востоке Украины, война в Сирии, убийство Бориса Немцова, углубление конфликта между Россией и Западом. Репрессивный характер Кремля ужесточается, растет патриотическая истерия в российских СМИ.