Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2015

Радио Свобода - 70. История продолжается. 2015, из архива: теракты в Париже, битва на востоке Украины, война в Сирии, убийство Бориса Немцова, углубление конфликта между Россией и Западом. Репрессивный характер Кремля ужесточается, растет патриотическая истерия в российских СМИ.
Выпуски
-
11 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2014
-
08 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции: год 2013
-
07 августа 2025
Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: 2012
-
06 августа 2025
Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: 2011
-
05 августа 2025
Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: 2010
-
04 августа 2025
Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: год 2009