Стрельба в небоскребе в центре Нью-Йорка: четверо убитых

В понедельник 27-летний житель Невады открыл стрельбу в офисном здании в центральной части Манхэттена, в результате которой были убиты четыре человека, пятый пострадавший находится в критическом состоянии. Стрелявший покончил с собой.

Инцидент произошел около 6 часов вечера в час пик. После появления информации о стрельбе в здании, где находится штаб-квартира Национальной футбольной лиги США (NFL) и одной из крупнейшей финансовых компаний мира Blackstone Group, было перекрыто движение на нескольких улицах. Более часа входы и выходы из здания были заблокированы, работники забаррикадировались в своих офисах в то время, как полицейские прочесывали здание в поисках стрелявшего.

На пресс-конференции несколькими часами позже глава нью-йоркской полиции Джессика Тиш идентифицировала стрелявшего как Шейна Девона Тамуру. По предварительной информации, он приехал из Невады на своем автомобиле, запарковал его рядом со зданием на Парк-авеню, вошел в вестибюль небоскреба с полуавтоматической винтовкой в руках и без предупреждения открыл огонь. Его первыми жертвами стали полицейский, работавший в охране здания и двое человек. Затем он поднялся на лифте на 33 этаж, где находится офис компании-владельца здания, начал беспорядочную стрельбу, передвигаясь по коридору, где его жертвой стала женщина, и позже, до появления полицейских покончил с собой выстрелом в грудь.

Мотивы действий стрелявшего пока неизвестны. По словам Джессики Тиш, он действовал в одиночку. В его автомобиле был найден заряженный револьвер и патроны. Есть информация о том, что у него были "проблемы с психическим здоровьем".