Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: 2012

Новое десятилетие. К 60-й годовщине радиостанции. Год 2012, из архива: панк-молебен в храме Христа Спасителя, гибель круизного лайнера "Коста Конкордия", "Хованщина" Мусоргского в нью-йоркской Метрополитен-опера, трехтомник сочинений Анри Волохонского. Протесты против фильма "Невинность мусульман".
Выпуски
-
06 августа 2025
Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: 2011
-
05 августа 2025
Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: 2010
-
04 августа 2025
Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: год 2009
-
01 августа 2025
Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: год 2008
-
-