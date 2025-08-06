Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: 2012

Новое десятилетие. К 60-й годовщине радиостанции. Год 2012, из архива: панк-молебен в храме Христа Спасителя, гибель круизного лайнера "Коста Конкордия", "Хованщина" Мусоргского в нью-йоркской Метрополитен-опера, трехтомник сочинений Анри Волохонского. Протесты против фильма "Невинность мусульман".