Лучшие передачи из архива станции

Самое интересное из нашего общего прошлого. Незавершенная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Иван Толстой выбирает из нашего эфира по-прежнему актуальное и оказавшееся вечным.
Выпуски
07 августа 2025
Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: 2012
06 августа 2025
Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: 2011
05 августа 2025
Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: 2010
04 августа 2025
Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: год 2009
01 августа 2025
Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: год 2008
