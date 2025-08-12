Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2016

Радио Свобода - 70. История продолжается. 2016, из архива: существуют ли неведомые злодеяния Путина? Выносить ли Ленина из мавзолея? Почему большевики оказались сильнее осенью 1917? Каким останется в памяти Фидель Кастро? Боб Дилан совсем близко: советский рок-фанат в ожидании своего кумира.