Кислота. Споры о высказываниях Дины Рубиной про палестинцев Газы

Журналист Михаил Козырев взял для "Дождя" интервью у израильской русскоязычной писательницы Дины Рубиной. Интервью под заголовком "Мы имеем дело с абсолютным злом". Дина Рубина о логике войны, шпионах Моссада и любви к героям книг" благополучно вышло в эфир, "большое и очень объемное. Говорили настолько о многом, что даже не представляю, чего еще не коснулись", как рекомендовала его Рубина.

Но тут Козырев сообщил в социальных сетях, что есть, оказывается, еще "самый сложный фрагмент разговора. Про принцип "ОНИ ВСЕ ТАКИЕ". Палестинцы после 7 октября". Козырев написал, что для эфирной версии они с редакцией "решили вырезать из монолога три самые провокационные формулировки: про "растворить в соляной кислоте", "превратить в парковку" и "хочу, чтоб уничтожили всех" - и предложил расшифровку вырезанного, которая включала, в частности, фразы "Израиль имеет право на самозащиту. Он имеет право растворить их всех в соляной кислоте. Он имеет право расчистить Газу и превратить ее просто в парковку. Вот на что имеет право Израиль. Потому что там нет мирных жителей, нет!.. мы имеем дело с абсолютно стихийным злом. С чистым злом в чистом виде... Вот сейчас мы их уничтожаем. Я очень хочу, чтобы уничтожили всех. Возможно, я кого то шокирую. Я даже думаю, большинство народа я шокирую. Пусть".

Реакция в социальных сетях содержала весь спектр: тех, кто называл взгляды Рубиной нацистскими, тех, кто объяснял, что она не совсем это имела в виду, и тех, кто полагал, что она еще мягко все сказала. Ни одна из сторон в выражениях относительно оппонентов не стеснялась.

Эстер Сегаль

Дина Рубина была более чем корректной, а я вот не обязана быть корректной, а потому, частично в ее защиту, а по большому счету просто правды-матки ради напишу для всех этих прекраснодушных и нежных дебилов следующее.

Были ли в Хиросиме невинные хорошие люди? Были. В приличном количестве. Жалко ли было их после падения атомной бомбы? Жалко. Прав ли был Трумэн? Однозначно прав.

Есть ли в Газе невинные хорошие люди? Есть. Около 2 процентов взрослого населения и чуть больше детей (те, которые совсем еще младенцы). Жалко ли будет, если они погибнут в ходе этой, их же народом развязанной войны? Жалко. Прав ли был Трумэн? Однозначно прав.

Остальным же, не вошедшим в мизерное число невинных и хороших, вообще изначально туда и дорога. Без малейших сантиментов. Свобода выбора на то и дана, чтобы огребать потом за плохие выборы по полной. Огребут ли пластилинцы? Рано или поздно - вне всякого сомнения. Как и те прекраснодушные дебилы, которые травят сейчас Рубину. Как и те сострадательные [нецензурно], которые ходят на марши поддержки народу-убийце с соответствующими флагами и плакатами по улицам западных городов. Как и каждый, кто имеет наглость усомниться в том, что святая земля принадлежит евреям и только евреям. От реки и до моря, естественно, в соответствии со сказанным Давидом о короле Машиахе в Псалмах (72:8): "И будет властвовать он от моря до моря и от реки до концов земли".

Божена Рынска

По поводу «растворить в кислоте и превратить в парковку». Нам всем сломал жизнь один упырь. А теперь представьте, мы завтра просыпаемся, а во всех утренних новостях: «Такого-то сякого-то свои же растворили в соляной кислоте». Вы сильно расстроитесь? Про бесчеловечность начнете кричать? Начнете называть фашистами тех, кто рад?...Давайте честно скажем, мы все мечтаем, чтобы те наши враги, которых невозможно изловить и отдать под суд, были бы растворены в какой-нибудь кислоте. Но вслух говорить об этом применительно к Газе — нельзя. Общественность не одобрит. Ну, и такие высказывания публичные не на пользу Израилю. Все левачье начнет голосить. А у Израиля и так пиар плохой. Да, неполезное высказывание. Но 90% людей мечтали бы об этом для своих врагов. Вот дай мне безнаказанно — с полной гарантией — растворить в чем-нибудь человек пятьдесят, тихо и непублично, да я мухой метнусь.

(Один из комментаторов к этому посту находит нужным сообщить, что "Правильнее растворять не в кислоте - а в щёлочи").

...Либеральный фейсбук негодует. Адекватные спрашивают, а что не так-то? Врага надо чморить так, чтобы даже не думал в другой раз в сторону твою посмотреть... И по сути мы правы. Но по факту, она устроила Израилю еще одну головную боль и сделала подарок вражеской пропаганде. Видите ли, в чём фокус. Мир устроен так, что когда вы рубите правду матку, враги не исчезают. Враги только получают подарок для своей пропаганды. Вот в этом и засада. Ты либо говоришь всё, что думаешь, и потом разгребаешь последствия. Либо прикусываешь язык и живёшь спокойно, но с ощущением, что промолчал там, где надо было рявкнуть. Я эту дилемму для себя так и не решила.

Nili Lachovsky

Мне не жалко Газу. Да, вы не ослышались. И не нужно делать круглые глаза. Дина Рубина сказала жёстко. Возможно — чересчур. Но разве 7 октября был «мягким»? Дина Рубина — писатель, а не политик. Её слова — не приказ, а крик души. Возможно, не дипломатичный, возможно, грубый — но сказанный после резни, а не до неё... В Газе нет "непричастных"... никакие слова в адрес убийц мне не кажутся жестокими. Ни про кислоту, ни про стоянку... Всё приемлемо. И мне абсолютно плевать на лицемерных " гуманистов"... А теперь — вопрос, который должен разноситься в каждое "гуманное" ухо: Где вы были, когда нас резали?

Яков Шехтер

ПО СУСАЛАМ. Моськи, вякающие на слона. Дешёвые задрыги, исходящие пеной бешенства при виде таланта. Близорукие слизняки, боящиеся сказать правду. Дина Рубина преподала вам урок честности и мужества. Каждое слово, как дротик, летящий в цель.

Алексей Торк

Это слова стресса, слова октября - бойни, устроенной в Израиле. Такие же слова произносятся многими, во всех конфликтах мира во все времена. Произносятся в воздух, как секундная реакция с последующей аннигиляцией. Если бы я публиковал свои выражения на почве стресса, сказанные на эмоциях жене, меня бы, убежденного русофила, не пускали бы в РФ, начиная примерно с нулевых. Она произнесла их вслух, журналисту. Это значит, что её сила стресса отчаянно высока. За этими выражениями, конечно, не стоит ровно ничего. Мы не боги, мы теряем рассудок на пару мгновений, и интервьюер должен был это понимать.

Виктор Шендерович

...слова Дины Рубиной, со всей очевидностью - декларация сегодняшнего права Израиля на ответную ненависть к Палестинской автономии. Ненависть - после многих десятилетий, когда из Израиля в автономию шли вода, еда, бесплатное электричество и право зарабатывать на жизнь, а из автономии в Израиль - только убийство евреев при первой возможности. Эти убийства были и остаются не эксцессом, а официальной политикой автономии. Тем, чему (и только чему, похоже) там учат детей. И выучили на твердую пятерку. Из Палестинской автономии, десятилетиями напролет, шли в Израиль рандомные убийства, а потом случилось 7 октября 2023 года... Именно в этом дивном пейзаже и появилась Дина Рубина - и не предложила, заметьте себе, "окончательное решение палестинского вопроса", а лишь эмоционально констатировала право евреев на встречную ненависть. Это - прецедентное право. "Убей немца" - погуглите, кто не в курсе. Да, это очень плохая идея для любого послевоенного года, но для 1942-го, когда написано это стихотворение - в самый раз...

Ещё раз, битым текстом: эти слова - не оправдание никаких военных преступлений; это призыв к логике... Именно Израиль пытается сделать Палестину свободной - от хамасовского гнойника - платя за это жизнями своих лучших сыновей и одновременно отбиваясь от обезумевшего мирового сообщества, вконец попутавшего рамсы в процессе борьбы с колониализмом.

Но вернемся к словам Дины Рубиной. Человек она решительный, но отнюдь не обергруппенфюрер Гейдрих. Речь в ее монологе, повторяю, шла о текущем праве Израиля на ненависть, а не о заготовке соляной кислоты для детей Палестины. Ненависть к целому народу - это, конечно, плохо, и евреи (почему-то только они) должны, конечно, соответствовать какому-то божественному нравственному стандарту - и не позволять себе срывов.

Михаил Шевелев

«Всех, кто имел советское гражданство, начиная с декабря 1979-го, мы имеем право растворить в соляной кислоте, а на месте их домов обустроить парковку, где бы они сейчас ни жили. Вот на что мы имеем право, потому что невиновных там нет. С братским приветом». Подпись – жители Афганистана.

Дмитрий Хмельницкий

Отмороженной расисткой Дина Рубина была всегда. Но до сих пор это считалось салонно приемлемым. Так же, как и примерно такие же высказывания Губермана.

Удручает количество расистов - единомышленников Рубиной. Сотни перепостов. Это полностью отравленное общество.

Alek D. Epstein

То, что Дина Ильинична Рубина написала целый ряд хороших книг, не отменяет того факта, что она нацистка. То, что она при этом еврейка - очень печально, но тоже не отменяет того факта, что она нацистка. Увы. Еще печальнее то, что у нас так сейчас думают и говорят очень и очень многие. И, вот, как и когда народ нашей Страны пройдет процесс денацификации сознания, я даже представить себе не могу.

Дмитрий Абрамсон

Раньше я вообще не знал, кто такая Дина Рубина. Пару дней назад она прославилась тем, что открыто и гордо (не стесняясь, как некоторые) призывала к геноциду. А я снова пожалел, что понимаю по-русски и что-то помню по химии.

Inessa Golbraikh

Имеем ли мы право на ненависть? Дожили мы до тех времен, когда утопить врагов своих в SOляной кислоте, а их землю закатать в асфальт стало нормальным желанием многих наших евреев, причем, русскоязычных. Дина Рубина произнесла свой монолог, и весь фейсбук запестрил спорами по этому вопросу. Вот Виктор Шендерович, например, (а помните, как он когда-то в качестве примера гуманизма задал вопрос:если все хорошие убьют всех плохих, то кто останется? И ответил: останутся... убийцы ) почему-то становится адвокатом Дины Рубиной и начинает нам объяснять почему она так сказала. Думаю, что Дина в адвокатах не нуждается... Она сама все сказала. У Израиля есть право на ненависть?! Да бросьте вы!.. Хочется кого-то закатать в асфальт, а нельзя. Я не знаю сколько в Газе есть "хороших" палестинцев, я не уверена, что там найдется 10 праведников. Или 5. Но я знаю, что мы не воюем с младенцами, даже если они впитывают ненависть к Израилю с молоком матери... Мы детей не убиваем - не кидаем в SOляную кислоту и не закатываеm в асфальт. А Диной Рубиной владели вовсе не эмоции и не ненависть, а элементарная дремучесть. Она давно утратила всякую критическую оценку как своего творчества, так и себя самой... было высказывание о Львовском погроме в 41-ом году! "А убивал-то кто? Полиция с жовто-блокитными нашивочками!" это проглотили... Пока Украина под этим флагом истекает кровью, добрая и всезнающая Дина Рубина, ни одним словом не поддержавшая Украину в этой войне, словно специально ставит подножки украинцам. Она почему-то не знает, что погром во Львове организовали немцы, и никаких нашивочек жовто-блокитных тогда еще не было. Да, местные мирные жители там хорошо поработали. Но есть один момент: Дина Рубина знает, как украинцы сдавали и убивали евреев, но не помнит о том, как украинцы СПАСАЛИ евреев, причем ценой жизни своей и своих детей. Она не говорит, что больше всего праведников мира в Европе после Польши было в Украине. Но зато она решила во время войны сегодняшней припомнить украинцам еврейские погромы 80-летней давности, вызывая к ним ненависть и презрение у окружающих. Самое время сейчас для этого...

Держали бы Вы свое мнение при себе, Дина Ильинична! Никому нельзя насиловать женщин, сжигать младенцев мучить стариков и держать живых людей в заложниках. Period. Поэтому Израиль и ведет войну со своим врагом. И я не призываю врагов любить или терпеть. Но, если бы на месте Козырева оказалась я, то я бы спросила Дину Рубину сможет ли она лично уtoпить кого-нибудь в кислоте, раз Израилю это необходимо для выживания...

Катя Марголис - с вопросом к Рубиной:

Почему Вы ни разу не высказались на тему российской агрессии в Украине , ни разу! , зато и прежде многажды отметились расистскими и колониалистко-шовинистическими высказываниями относительно узбеков: вы ведь жили и выросли в Ташкенте. И Ваша эволюция из традиционной имперки в имперскую нацистку совершенно закономерна.

Борис Овчинников

Кто я конечно такой - израильтянин без года неделя, без иврита и всего с 1/32 еврейской крови - чтобы выступать. Но все же выскажу наболевшее. Я вижу, что израильское общество - и особенно наиболее понятная мне его русскоязычная часть - поражено тяжелой шизофренией.

С одной стороны: они звери, мы гуманисты. С другой стороны: там нет мирных, пусть все сдохнут, "Я очень хочу, чтобы уничтожили всех" ((с) Дина Рубина).

С одной стороны: что за антисемитизм, что за кровавые наветы, как они смеют нас упрекать в геноциде? С другой стороны: Рубина сказала, что "Израиль имеет имеет право растворить их всех в соляной кислоте"? А что такого? Конечно имеет. Министр в правительстве Нетаньяху говорит «Вся Газа будет еврейской. Мы стираем Газу, стираем ее население»? Ну так правильно, как иначе.

С одной стороны: какая коллективная ответственность? В России много хороших людей. Только мрази могут мечтать о бомбежках российских городов и горящем Кремле. С другой стороны: они убивали нас 7 октября - пусть теперь отвечают. Все - вплоть до родившихся после 7.10.

Главный успех Хамаса - не убийство 1195 человек 7 октября и шок, пережитый израильским обществом. И не 251 захваченный заложник - чьи жизни (и даже тела) Хамас превратил в ценный торговый актив. Главный успех Хамаса - это превращение Дины Рубины и многих-многих других в "таких же как они" (здесь я цитирую другого выходца из СССР - Городницкого, который много лет назад написал страшные строки "Мы никогда их победить не сможем, Не сделавшись такими, как они."). В желающих мести, в желающих смерти другим людям только за то, что они неправильной национальности.

P.s. меня шокируют не слова Рубиной - безумцев хватает, и талант писателя не защищает от попадания в их число - а масштабность ее поддержки.

Аркадий Мазин

Если бы Рубиной не было, ее стоило бы выдумать. Массовое расчехление русскоязычной интеллигенции и сочувствующего пролетариата завораживает. Они, конечно, крутятся при этом, как ужи на сковородке - мол, так нормально чувствовать, и мы все так чувствуем, но говорить об этом открыто не стоит - не потому, что это плохо, а потому, что антисемиты это используют против нас. Хотя непонятно: если все антисемиты, то к кому они будут обращаться с аргументами - к другим антисемитам? Если это нормально, то как это может служить аргументом против Израиля? Сплошные загадки.

А сводится все, конечно, к банальному "нам ненавидеть можно, нас ненавидеть нельзя". Если бы израильский араб сказал про евреев десятую долю того, что Рубина сказала про арабов, он бы уже сидел. Если бы западный интеллектуал ляпнул про евреев/израильтян и соляную кислоту, поднялся бы немыслимый скандал. Даже если кому-то по недомыслию кажется, что мы делаем что-то не так, нельзя же ненавидеть весь народ! Это антисемитизм! В общении с нами нужно строго соблюдать все самые продвинутые нормы. А нам можно быть средневековыми людоедами, у нас травма.

Частично это идет от полного незнания истории и реалий конфликта. Незнания, которое очень легко исправить. Более того, его необходимо постоянно активно поддерживать, отбиваясь от напора информации (я уже говорил, что правая идеология - это конспирология, да?) В результате у людей в голове прочно поселяется миф о том, что Израиль никогда и мухи не обидел, что никаких легитимных претензий к нему нет и быть не может. Просто сыны Тьмы не могут не нападать на сынов Света. А сыны Света, скрепя свое доброе сердце, вынуждены ненавидеть и уничтожать сынов Тьмы. И чем сильнее в сынах Света представление о собственной светлости, тем они безжалостнее (в апогее этого находится нацизм). И не смейте сравнивать нашу светлую ненависть с их темной!..

Вопрос о том, почему русскоязычная публика так падка на эту дихотомию Света и Тьмы, остается для меня открытым.

Maria Lekukh

Хотите непрошеный совет? Оставьте в покое Дину Рубину (это бессмысленная схватка, которая демонстрирует нашу беспомощность) и подумайте вот о чем: 27 октября 2026 года — то есть уже скоро — выборы в Кнессет. У меня тут много русскоязычных израильтян, которые не живут в стране, но очень любят ее обсуждать. У нас будет шанс повлиять на ситуацию — приехать и проголосовать, хоть за Беннета (для более правых) или за Яира Голана (для более левых, если они еще остались).

У нас в стране [неценцзурно]. Нами буквально управляют [неценцзурно] жулики. Два года идет война, которую мы на словах уже раз пять выиграли, а заложники все еще там, в Газе, и Нетаньяху не первый раз срывает сделки, чтобы от него не ушел Бен Гвир и его правительство не развалилось. Недавно они буквально они плюнули нам в лицо — Ликуд уволил человека, который пытался заставить харидим служить в армии, и взяли на его место человека, который подпишет что угодно, лишь бы они еще немного поруководили страной. А еще главой финансовой комиссии буквально только что назначили человека, обвиняемого в изнасиловании (пока еще не страны, но все еще впереди).

Резервисты устали, солдаты стреляются, войне конца не видно, а из кнессета слышно: сейчас сейчас победим и все аннексируем. Но они не могу победить, потому что идиоты. Они хуситов уже раз 20 побеждали, а те все еще с нами. Они не могут решить ни одной проблемы, ну может быть кроме какого цвета паспорт кому выдавать. И Дина Рубина на это никак не влияет, как и то, что она сказала.

Последствием поста Козырева, видимо, стала отмена встреч Рубиной с читателями в Казахстане и Узбекистане.

Руслан Тусупбеков

Откуда столько ненависти в человеке? Ещё ранее она, уроженка Ташкента, уничижительно отзывалась об узбеках. А ведь писательница, казалось бы. То есть как бы гуманистка должна быть. Кстати, она едет к нам с гастрольным чёсом. Интересно, о чём она будет беседовать с нашей публикой? Неужели о ценности человеческой жизни?

Galiya Ibragimova

Известному российскому дирижёру и музыканту Валерию Гергиеву запретили гастроли в Италии, чему я очень рада.

При всём при том, что Гергиев — это слуга Путина, я, честно говоря, не помню, чтобы он выступал с призывами сжигать украинцев или растворять их в соляной кислоте.

А вот Дина Рубина, моя соотечественница из Узбекистана, призывает растворять палестинцев в соляной кислоте. Причём за это ей ничего не последовало. Более того, она открыто говорит, что не опасается никакого хейт-спича, травли или cancel-культуры.

А чем, скажите, Рубина отличается от Гергиева? По-моему, она его даже переплюнула.

А ведь Рубина — не просто писательница, которая зарабатывает деньги на книгах. Она активно гастролирует, выступает и зарабатывает этим. Как правило, она ездит по постсоветским странам, а также в Европу и Америку — туда, где у неё есть русскоязычная аудитория. Сейчас она собирается выступать в Казахстане.

Уважаемые граждане Казахстана! Вы уверены, что хотите слушать творчество писательницы, ксенофобки и шовинистки, которая открыто призывает к убийствам мирных палестинцев?

Алишер Ильхамов

Некоторые в Узбекистане являются ее поклонниками и ожидают увидеть ее скоро в Ташкенте, в октябре, когда она собирается провести вечер встречи со своими поклонниками и раздавать там свои автографы. Но прежде чем ее поклонники пойдут на эту встречу (если только организаторы не отменят ее), они должны хорошо ознакомиться с ее высказыванием, от которого отдает нацизмом в полном смысле этого слова. Есть правда небольшая разница в ее словах с нацистами середины прошлого столетия – те не додумались растворять заключенных концлагерей в соляной кислоте. И Рубина тут выступила новатором.

Наверное, далеко не всем в Узбекистане понравятся ее слова. И они имеют право высказать ей об этом, когда она прибудет в Ташкент на гастроли. Запомните, ее выступление запланировано на 10 октября, а организатором ее гастролей является ZorEvent...

ps. Только что проверил: ZorEvent убрал со своего сайта объявление о выступлении Рубиной. Видимо, она оказалась слишком токсичной для них. Но все-таки они могут устроить встречу с ней у кого-то дома. Желательно, проследить, у кого именно.

Соня Минина

Ахаха. Дина Рубина собирается выступить в Казахстане со своими рассказами. Площадка посылает ей запрос, что она такое имела в виду в пресловутом интервью. Дина Рубина пишет что Козырев всё наврал, и готовит официальное заявление, что она ничего такого не говорила, видимо.

Затем последовала реакция Рубиной.

Я ждала несколько дней, наблюдая за девятым валом грязного хайпа, который хлынул на меня с площадок разных компаний-сообществ и подворотен, после моего интервью телекомпании «Дождь». Это хорошее интервью на самые разные темы: жизнь, литература, эмиграция, общество. Вполне удовлетворена этим интервью: оно длинное и наполненное жизнью. Моей жизнью, и жизнью моей страны. Однако, ведущему оно, видимо, показалось слишком благостным, и для более острого впечатления он слепил из разных моих слов и фраз некий грязный довесок, который вдогонку разместил у себя на фейсбуке. А в деле составления словесных паззлов – тут интересная штука, типа «казнить нельзя помиловать». Этот паззл можно составить так и этак, можно ввинтить в него пару несуществующих смыслов; можно вырвать фразу из эмоционального и логического контекста. Это даже не подлог, это просто ловкое манипулирование подставными смыслами, оброненным словом, помещенным в острый контекст. Если это все для вас слишком мудрено, то вот более простое название: подлость. Подлость и манипуляция. Мне уже приходилось однажды пройти подобный разлив канализации. Не замаравшись, его не пройдешь: после извержения этой вонючей лавины: комментариев ботов, подворотных интересантов, журналистов, обсуждантов, просто «озабоченной публики»; после всех регалий, которые на тебя навесят – от «фашистки», «нацистки», «людоедки», да просто «гадины»…всё равно приходится чистить обувь. Я ее почищу. Но теперь сто раз подумаю, прежде чем давать кому-либо согласие на интервью, в котором меня могут точно так же оболгать.

Козырев принес извинения:

Я совершил ошибку, опубликовав полную расшифровку сказанного Диной Рубиной о секторе Газа в нашем интервью. Мы совместно в редакции приняли решение убрать из него три радикальные формулировки. Но в своём фейсбуке мне показалось важным дать этот кусок в полном виде. Делать это не надо было. Приношу свои извинения Дине Ильиничне и телеканалу Дождь, который таким образом подставил.

Я считаю пагубным обобщение «все они такие» по отношению к любому народу. Нет плохих национальностей, есть плохие люди. Часто концентрация зла зашкаливает, но даже война не оправдывает тезис «всех их надо уничтожить» по отношению к врагам. Это расчеловечивание. Понимая причины, по которым люди приходят к этим убеждениям, я сам отказываюсь идти этой дорогой.

Дина Ильинична Рубина дарила мне счастье своими книгами всю мою жизнь, я ей за это благодарен и, будучи не согласен с некоторыми её утверждениями, остаюсь поклонником её таланта.