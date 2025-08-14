Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2018

Радио Свобода - 70. История продолжается. 2018, архив: Петров и Боширов как любители старины, протесты "желтых жилетов" во Франции, расследование о попытках Кремля повлиять на исход президентских выборов в США в 2016, российские наемники воюют в Сирии, пожар в торговом центре в Кемерово.
Выпуски
-
14 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2017
-
13 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2016
-
12 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2015
-
11 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2014
-
08 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции: год 2013
-
07 августа 2025
Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: 2012