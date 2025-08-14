Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2018

Радио Свобода - 70. История продолжается. 2018, архив: Петров и Боширов как любители старины, протесты "желтых жилетов" во Франции, расследование о попытках Кремля повлиять на исход президентских выборов в США в 2016, российские наемники воюют в Сирии, пожар в торговом центре в Кемерово.