Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2019
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2019

Радио Свобода - 70. История продолжается. 2019, из архива: инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, раскол православной церкви, Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана, арестован основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, пожар собора Парижской Богоматери, начало пандемии.

