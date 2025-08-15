Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2019

Радио Свобода - 70. История продолжается. 2019, из архива: инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, раскол православной церкви, Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана, арестован основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, пожар собора Парижской Богоматери, начало пандемии.
Выпуски
-
15 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2018
-
14 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2017
-
13 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2016
-
12 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2015
-
11 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2014
-
08 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции: год 2013