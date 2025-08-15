Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2019

Радио Свобода - 70. История продолжается. 2019, из архива: инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, раскол православной церкви, Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана, арестован основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, пожар собора Парижской Богоматери, начало пандемии.