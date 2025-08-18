Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2020

Радио Свобода - 70. История продолжается. 2020, архив: эпидемия коронавируса - отмена мероприятий, коллективная изоляция, экономический спад, взрывы в порту Бейрута, антирасистские демонстрации в США, арест хабаровского губернатора Фургала и многомесячные протесты. Отравление Алексея Навального.