Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2020

Радио Свобода - 70. История продолжается. 2020, архив: эпидемия коронавируса - отмена мероприятий, коллективная изоляция, экономический спад, взрывы в порту Бейрута, антирасистские демонстрации в США, арест хабаровского губернатора Фургала и многомесячные протесты. Отравление Алексея Навального.
Выпуски
18 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2019
15 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2018
14 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2017
13 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2016
12 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2015
11 августа 2025
Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2014