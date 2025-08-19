Ссылки для упрощенного доступа

Золотой запас Свободы. Из истории нашей станции. Год 2021

Радио Свобода - 70. История продолжается. 2021, из архива: возвращение в Россию Алексея Навального, Британия вышла из ЕС, протесты в российских городах в поддержку Навального, бои на территории Украины, гражданская война в Мьянме, пять миллионов умерло от коронавируса, новый канцлер Германии.

