Призрак фашизма в Восточной Европе. Захватят ли регион национал-популисты?

Вслед за бессменным Орбаном в Венгрии и Фицо в Словакии, крайне правые едва не победили на выборах в Румынии, популисты готовятся прийти к власти на выборах в Чехии. Все они евроскептики и сторонники сближения с Россией. Грозит ли это единству Евросоюза и коалиции в поддержку Украины?