Золотой запас Свободы. Голоса и темы XX века на архивных пленках. Дом поэта

Передача, посвященная Максимилиану Волошину и месту Коктебеля в самосознании отечественной интеллигенции. Радиожурнал "Мы за границей", 27 сентября 1978. Часть 1. Ведущий в Парижской студии Андрей Синявский.

