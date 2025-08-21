Золотой запас Свободы. Голоса и темы XX века на архивных пленках. Дом поэта
Передача, посвященная Максимилиану Волошину и месту Коктебеля в самосознании отечественной интеллигенции. Радиожурнал "Мы за границей", 27 сентября 1978. Часть 1. Ведущий в Парижской студии Андрей Синявский.
