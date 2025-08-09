Ссылки для упрощенного доступа

Новость часа

Грани времени

Санкции или встреча | Наёмники, а не герои
Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

• Смогут ли Трамп и Путин увидеться на следующей неделе и стоит ли многого ждать от этих переговоров?

• Обмен территориями, прекращение огня в небе и Украина в НАТО. Новые возможные и неподтвержденные условия мирного договора

• Не герои, а наемники. Россия ждет возвращения сво-шников с фронта. Война не заканчивается в Украине. Как встретят тех, кто прошёл через её окопы и блиндажи, потеряв здоровье, но заработав денег. Росгвардия на чеку

Итоги недели Мумин Шакиров подводит с политологом Николаем Петровым, военным экспертом Юрием Федоровым, писателем Иваном Филипповым и основателем "Русь сидящая" Ольгой Романовой.

