Санкции или встреча | Наёмники, а не герои

• Смогут ли Трамп и Путин увидеться на следующей неделе и стоит ли многого ждать от этих переговоров?

• Обмен территориями, прекращение огня в небе и Украина в НАТО. Новые возможные и неподтвержденные условия мирного договора

• Не герои, а наемники. Россия ждет возвращения сво-шников с фронта. Война не заканчивается в Украине. Как встретят тех, кто прошёл через её окопы и блиндажи, потеряв здоровье, но заработав денег. Росгвардия на чеку

Итоги недели Мумин Шакиров подводит с политологом Николаем Петровым, военным экспертом Юрием Федоровым, писателем Иваном Филипповым и основателем "Русь сидящая" Ольгой Романовой.