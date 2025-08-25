Золотой запас Свободы. Голоса и темы XX века на архивных пленках. Вторжение в Чехословакию. Как это было 20 лет назад? - Александр Генис
Операция войск Варшавского договора в августе 1968. Часть 1. Железные голуби мира. Воспоминания генерала Майорова. Эфир 13 августа 1998. Александр Генис о своей работе на Радио Свобода.
