Золотой запас Свободы
Золотой запас Свободы

Золотой запас Свободы. Голоса и темы XX века на архивных пленках. Вторжение в Чехословакию. Как это было 20 лет назад? - Александр Генис

Операция войск Варшавского договора в августе 1968. Часть 1. Железные голуби мира. Воспоминания генерала Майорова. Эфир 13 августа 1998. Александр Генис о своей работе на Радио Свобода.

