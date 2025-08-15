Дарью Трепову перевели на строгие условия содержания

Осуждённую на 27 лет колонии общего режима по делу об убийстве провоенного блогера Владлена Татарского Дарью Трепову 1 августа перевели на строгие условия содержания (СУС). Об этом "Медиазоне" сообщил муж заключённой Дмитрий Рылов.

По его словам, СУС назначены на год. В июле Трепова дважды попадала в штрафной изолятор — каждый раз на 13 суток. Причины ужесточения режима и инициаторов дисциплинарных взысканий Рылов не уточнил.

СУС предполагают содержание в запираемом помещении, ежедневную прогулку полтора часа, а также три краткосрочных и три длительных свидания в год.

Трепову признали виновной в теракте, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов после гибели Татарского (настоящее имя Максим Фомин) в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года. По версии следствия, Трепова действовала по заказу украинских спецслужб.

Осуждённая признала вину лишь частично, заявив, что не планировала убивать Татарского и ничего не знала о взрывчатке в статуэтке, которую она принесла не встречу с "военкором" в качестве подарка.

