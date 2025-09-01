Лучшее предложение

Какие выгодные условия Путин предложил Китаю, чтобы получать деньги от экспорта газа и не прекращать войну? Как проблемы у "Газпрома" и "Роснефти" могут повлиять на настроения российских элит? Обсуждаем с нефтегазовым аналитиком Борисом Аронштейном и политологом Иваном Преображенским.