Лучшее предложение

Какие выгодные условия Путин предложил Китаю, чтобы получать деньги от экспорта газа и не прекращать войну? Как проблемы у "Газпрома" и "Роснефти" могут повлиять на настроения российских элит? Обсуждаем с нефтегазовым аналитиком Борисом Аронштейном и политологом Иваном Преображенским.
