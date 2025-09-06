Ссылки для упрощенного доступа

"Почему я разочаровался в русской интеллигенции?"

"Почему я разочаровался в русской интеллигенции?"
"Почему я разочаровался в русской интеллигенции?"

Александр Генис — писатель, культуролог — в разговоре о войне, эмиграции и разочарованиях. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

