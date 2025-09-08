Ссылки для упрощенного доступа

Голоса и темы XX века на архивных пленках. "Американский час" с Александром Генисом. Юбилей книги Уолта Уитмена "Листья травы"

Борис Парамонов о Маше Шараповой как архетипе и символе. Книжное обозрение: к истории женского тенниса. 150-летие книги Уолта Уитмена "Листья травы". Песня недели. "Верный садовник" - экранизация романа Ле Карре. Музыкальное приношение: один юбилей и два некролога. Эфир 13 сентября 2005.

