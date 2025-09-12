"Поверх барьеров" из Нью-Йорка: русская тема в американской культуре. "Поверх барьеров" из Лондона: Мервин Мэтьюз "Мемуары советолога"
Православная духовная музыка Игоря Стравинского, книги с русской тематикой, вручение президентской награды Мстиславу Ростроповичу. Участвует Соломон Волков. Ведущий Петр Вайль. Эфир 6 января 1993. Игорь Померанцев из Лондона о русских песнях из собрания Эки Гамцемлидзе и др. Эфир 12 января 1992.
Выпуски
05 сентября 2025
Голоса и темы XX века на архивных пленках. 49 минут джаза