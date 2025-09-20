ИТОГИ НЕДЕЛИ: бензин дорожает, налоги растут, ВСУ бьет по НПЗ

Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+
Выпуски
-
20 сентября 2025
Грани времени с Мумином Шакировым
-
13 сентября 2025
Коммуналка растёт быстрее зарплаты | Откроет ли Путин второй фронт?
-
07 сентября 2025
"Почему я разочаровался в русской интеллигенции?"
-
06 сентября 2025
-
23 августа 2025
«Путинский гламур и смерть идут рука об руку»
-