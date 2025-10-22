Ссылки для упрощенного доступа

"Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 22 октября

Отмена встречи Трампа и Путина в Будапеште; бои в Украине; история гражданина Узбекистана, обманом завербованного в армию РФ; кому нужен туннель между Чукоткоё и Аляской; Международный день людей, страдающих заиканием

