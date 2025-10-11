Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Грани времени

Чиновники собирают деньги на войну. ВСУ ждут "Томагавки". Алиев простил Путина

Чиновники собирают деньги на войну. ВСУ ждут "Томагавки". Алиев простил Путина
Embed
Чиновники собирают деньги на войну. ВСУ ждут "Томагавки". Алиев простил Путина

No media source currently available

0:00 0:58:45 0:00
Скачать медиафайл

Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

• 4000 километров от украинской границы. ВСУ ставит себе новые цели в глубине России

• Киев и другие украинские города под ударами "шахедов" и крылатых ракет

• Дипломатическая удача или новое слабое место Путина. Баку и Москва помирились

• Трамп не получил Нобелевскую премию.

Итоги 41-й недели Мумин Шакиров подводит с руководителем экономических программ NEST Centre Сергеем Алексашенко, украинским авиаэкспертом Анатолием Храпчинским, политическим обозревателем "Deutsche Welle" Константином Эггертом и журналистом Матвеем Ганапольским.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
XS
SM
MD
LG