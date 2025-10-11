Чиновники собирают деньги на войну. ВСУ ждут "Томагавки". Алиев простил Путина

Показать больше Свернуть

• 4000 километров от украинской границы. ВСУ ставит себе новые цели в глубине России

• Киев и другие украинские города под ударами "шахедов" и крылатых ракет

• Дипломатическая удача или новое слабое место Путина. Баку и Москва помирились

• Трамп не получил Нобелевскую премию.

Итоги 41-й недели Мумин Шакиров подводит с руководителем экономических программ NEST Centre Сергеем Алексашенко, украинским авиаэкспертом Анатолием Храпчинским, политическим обозревателем "Deutsche Welle" Константином Эггертом и журналистом Матвеем Ганапольским.