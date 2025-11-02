"Свобода вчера, сегодня, завтра". Журналисты телеканала Настоящее время сняли сериал в 5 частях о 30-летии работы Радио Свобода в Праге.
Круглый стол, посвященный этому сериалу, рассказывает об этапах работы, о задачах и взглядах создателей на радио, которое сегодня снова "в изгнании". Участвуют редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганек.
Выпуски
19 октября 2025
"Шла Россия темным лесом": Час Нателлы Болтянской.
12 октября 2025
Клевета как улика. Кем и за что был посажен Сергей Ермолинский?
