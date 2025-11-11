1 ч. Религия Л. Толстого. Вед. Б. Парамонов. 1 дек. 1989. 2 ч. Беседа с Камилом Икрамовым. Вед. В. Малинкович. 19 дек. 1888 года.
Самое интересное из нашего общего прошлого. Незавершенная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Иван Толстой выбирает из нашего эфира по-прежнему актуальное и оказавшееся вечным.
