49 с половиной минут джаза. Подготовил и ведет передачу прозаик, поэт и переводчик Дмитрий Савицкий. Эфир 27 мая 1989.
Самое интересное из нашего общего прошлого. Незавершенная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Иван Толстой выбирает из нашего эфира по-прежнему актуальное и оказавшееся вечным.
07 ноября 2025
06 ноября 2025
05 ноября 2025
