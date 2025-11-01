Мясо и молоко дорожают, кредиты для элиты | Есть ли у России супероружие?

Показать больше Свернуть

• В России снова растут цены — и на продукты, и на бензин

• Минсельхоз предлагает заморозить стоимость «социально значимых товаров», но торговые сети категорически против

• Чудо-оружие Путина. «Посейдон» и «Буревестник» — миф или реальность?

• Окончен русский роман. От красных дорожек — к ядерным угрозам. Мир снова говорит языком ракет и мегатонн

• Вступит ли Дональд Трамп в новую гонку вооружений с Путиным?

Итоги 44 -й недели Мумин Шакиров подводит с предпринимателем Дмитрием Потапенко, экономистом Владиславом Жуковским, обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом, военным экспертом Юрием Федоровым и с дипломатом Борисом Бондаревым.