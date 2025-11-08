«Израиль — жёсткая страна, но она идет навстречу тем, кто открыт»

Актер Анатолий Белый: о поэзии, театре, кино, вере, страхах и том, как найти себя в Израиле. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+
Выпуски
-
08 ноября 2025
Покровск, санкции и ядерное оружие
-
-
25 октября 2025
Как гибнут российские добровольцы | Запрещено к показу
-
18 октября 2025
После Газы — Украина? | Что делать, если донатил ФБК?
-
-
04 октября 2025
Грани времени с Мумином Шакировым