Дональд Трамп подписал закон, который положит конец шатдауну

В среду вечером члены Палаты представителей одобрили законопроект о финансировании государственных расходов, положив конец так называемому шатдауну, приостановке финансирования значительной части государственных служб и учреждений. Вскоре после этого законопроект был подписан президентом США Дональдом Трампом.

Согласно закону, работникам многих государственных ведомств, не получавшим зарплату в течение 43 трех дней, будет выплачена полная компенсация, госслужащие, попавшие под сокращения, проведенные во время шатдауна администрацией Дональда Трампа, будут восстановлены на работе, возобновятся выплаты продовольственных пособий американцам с низкими доходами.

Демократы, инициировавшие шатдаун, потребовав от республиканцев в обмен на поддержку законопроекта продолжения финансирования субсидий на покупку медицинских страховок, не смогли добиться желаемого. Несколько законодателей-демократов в конце концов проголосовали за законопроект, получив от республиканцев обещание обсудить вопрос о продлении субсидий в ближайшем будущем.

По подсчетам бюджетной службы Конгресса, шатдаун уменьшит рост ВВП США в четвертом квартале на 1,5 процента. Для большинства американцев самым заметным символом шатдауна стала отмена значительного числа авиарейсов по всей стране в результате дефицита авиадиспетчеров.

Новым законом предусматривается финансирование большинства госслужб лишь до конца января, когда Конгрессу вновь потребуется решать вопрос о выделении ассигнований на государственные расходы.



