Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

Apple Podcasts CastBox Подписаться

Россия без связи: блокировка WhatsApp и мобильного интернета

Россия без связи: блокировка WhatsApp и мобильного интернета
Embed
Россия без связи: блокировка WhatsApp и мобильного интернета

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что WhatsApp блокируют якобы из-за "утечки дипломатических переговоров". Параллельно с этим продолжаются отключения мобильного интернета. Уже 56 регионов сообщили о шатдаунах. Обсуждаем блокировки и способы им противостоять.

Выпуски

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
XS
SM
MD
LG