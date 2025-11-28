Россия без связи: блокировка WhatsApp и мобильного интернета

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что WhatsApp блокируют якобы из-за "утечки дипломатических переговоров". Параллельно с этим продолжаются отключения мобильного интернета. Уже 56 регионов сообщили о шатдаунах. Обсуждаем блокировки и способы им противостоять.
Выпуски
-
28 ноября 2025
Съезд - держитесь правее
-
27 ноября 2025
Война в Украине и европейская безопасность
-
26 ноября 2025
Тайные и явные переговоры
-
25 ноября 2025
Распродажа
-
24 ноября 2025
В двух метрах от мира?
-
21 ноября 2025
Трудный выбор Украины