Россия без связи: блокировка WhatsApp и мобильного интернета

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что WhatsApp блокируют якобы из-за "утечки дипломатических переговоров". Параллельно с этим продолжаются отключения мобильного интернета. Уже 56 регионов сообщили о шатдаунах. Обсуждаем блокировки и способы им противостоять.