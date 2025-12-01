Показать больше Свернуть

В третьей серии проекта “За нашу Свободу” журналисты РС рассказывают о жизни редакции в 2010-х. В 2012 году директором Русской службы на несколько месяцев становится Маша Гессен. Она проводит массовые увольнения в Московском бюро, вызвавшие протесты в редакции и за ее пределами. “Свобода” окончательно уходит в интернет, давление на редакцию со стороны российских властей усиливается. Россия начинает войну на востоке Украины. Журналисты РС ведут репортажи из зоны боевых действий. Радио Свобода признают иноагентом в России.