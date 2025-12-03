Представители Евросовета и Европарламента достигли в среду предварительное соглашение о полном прекращении импорта российского природного газа к 2027 году.

Согласно заявлению Евросовета, импорт природного газа из России будет полностью прекращен к 30 сентября 2027 года. Так называемые спотовые закупки газа, совершаемые без предварительных контрактов, будут прекращены к июню будущего года. Поставки сжиженного газа по долгосрочным контрактам должны завершиться 1 января 2027 года, поставки газа по трубопроводам - 30 сентября 2027 года.

Европа впредь не будет объектом энергетического шантажа и экономической зависимости, заявил Дэн Йоргенсен, европейский комиссар по вопросам энергетики.

Европейский союз начал искать возможности избавиться от зависимости от российского природного газа после того, как Россия резко сократила его поставки в Европу весной 2022 года, пытаясь оказать влияние на Евросоюз, выступивший в поддержку Украины, ставшей объектом открытой российской военной агрессии. В конце октября нынешнего года на Россию приходилось около 12 процентов импортируемого странами Евросоюза природного газа. Перед российским вторжением в Украину - 45 процентов. Сейчас лишь три страны - Франция, Венгрия и Бельгия продолжают импортировать газ из России.

Первой страной, ставшей импортером риродного газа из Советского Союза была Австрия. Это произошло в 1968 году.