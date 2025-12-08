Ссылки для упрощенного доступа

История "Свободы"

Часть 4. Большой мертвый слон

Четвертый эпизод проекта “За нашу свободу” рассказывает о запрете “Свободы” в России и работе редакции после передислокации из страны. В феврале 2022 года Россия развязывает полномасштабную войну против Украины. Российские власти принимают закон, запрещающий называть российскую агрессию войной. Радио продолжает рассказывать о вторжении в Украину, не подчиняясь кремлевской цензуре. Сайт и другие платформы “Свободы” блокирует Роскомнадзор. Московское бюро прекращает работу, журналисты уезжаюь из России. На выборах президента США в ноябре 2024 года побеждает Дональд Трамп. Агентство США по глобальным медиа заявляет об отзыве гранта у РСЕ/РС.

