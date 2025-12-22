1 ч. 700-летие Данте Алигьери (очерк Н Горчакова, 1965). 2 ч. В. Вейдле из серии «Города и люди». Адриатика (1965).
Самое интересное из нашего общего прошлого. Незавершенная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Иван Толстой выбирает из нашего эфира по-прежнему актуальное и оказавшееся вечным.
Выпуски
