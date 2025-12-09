Ссылки для упрощенного доступа

NYT: Мексика стала центром российского шпионажа против США

Популярный мексиканский курортный город Канкун

Мексика отказала Соединенным Штатам в их просьбе выслать из страны два десятка сотрудников российских спецслужб, работающих в Мексике под дипломатическим прикрытием. Об пишет газета new York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

Как пишет газета, после начала прямого российского вторжения в Украину в 2022 году российская разведывательная активность в Мексике резко возросла. Мексика приняла в качестве работников дипломатических представительств России многих из более чем сотни российских агентов, высланных из Соединенных Штатов в последние годы. Мексика, где каждый год проводят отпуска миллионы американцев, по словам собеседников газеты, представляет хорошие возможности как база для встречи с агентами, работающими в Соединенных Штатах. Обеспокоенность в Вашингтоне столь велика, что при посольстве США в Мехико в августе была создана должность "наблюдателя за Россией", чья задача вести наблюдение за активностью российских агентов в Мексике.

По данным New York Times, мексиканскому правительству был передан список из двух десятков имен сотрудников российских разведслужб, составленный ЦРУ. Мексиканские власти утверждают, что они не получали списка и что опасения американской стороны преувеличены. В свою очередь основное внимание мексиканских спецслужб занято борьбой с наркокартелями. В таких условиях Мексика, которая в годы "холодной войны" была одним из центров агентурной активности советской разведки и была известна как "Вена Латинской Америки", представляет удобное поле деятельности для российских спецслужб. "Правительство Мексики кое в чем помогло, но оно могло бы сделать гораздо больше", - сказал в интервью газете бывший сотрудник Совета национальной безопасности в администрации Джо Байдена Хуан Гонсалес.

Положение в Покровске
Положение в Покровске

Мирноград под угозой окружения

События минувшего дня
События минувшего дня

Новости Радио Свобода: итоговый выпуск


