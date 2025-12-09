Президент Чехии назначил Андрея Бабиша премьер-министром

Президент Чехии Петр Павел 9 декабря назначил новым премьер-министром председателя движения ANO ("Акция недовольных граждан") миллиардера Андрея Бабиша. Бабиш ранее возглавлял правительство Чехии в 2017-2021 годах, а последние четыре года находился в оппозиции проевропейскому и проукраинскому правительству Петра Фиалы.

По данным Чешского радио, новый кабинет министров сформируют партии ANO (у них будет большинство постов), а также крайне правая "Свобода и прямая демократия" (СПД) и правопопулистская партия "Автомобилисты для себя". Бабиш уже предложил кандидатуры на должности министров, ожидается, что президент Чехии назначит их в ближайшие дни.

По всей видимости, в правительстве не будет одного из лидеров "Автомобилистов" Филипа Турека, который претендовал на должность министра иностранных дел. Президент дал понять, что не назначит его, не в последнюю очередь из-за расистских комментариев в соцсетях в прошлом. Главой МИД Чехии станет руководитель "Автомобилистов" Петр Мацинка.

Бабиш уже занимал должность премьер-министра в 2017-2021 годах, его правление ознаменовалось несколькими политическими скандалами. Среди них были обвинения в коррупции в связи с тем, что отдельные компании, связанные с Бабишем и входившие в его холдинг Agrofert, получали дотации из евробюджета, которые предназначались малому и среднему бизнесу. В 2023 году суд в Чехии признал Бабиша невиновным, однако дело до сих пор не закрыто, поскольку приговор был обжалован.

Forbes оценивает состояние 71-летнего Бабиша в 4,3 млрд долларов. Помимо Agrofert, ведущего производителя сельскохозяйственных продуктов в Чехии, ему принадлежит медиахолдинг MAFRA, издающий чешскую версию газет Metro, Mladá fronta Dnes и Lidové noviny.

Новое назначение Бабиша премьером затянулось - из-за жесткой позиции президента Чехии Петра Павела. Тот объявил о конфликте интересов, который есть у Бабиша как у главы Agrofert и потребовал от политика избавиться от принадлежащих ему активов в Чехии в соответствии с чешским и европейским законодательством.

После этого Бабиш заявил о передаче Agrofert в слепой траст и введении внешнего управления своей долей в компании: он обещал закончить перевод активов в течение месяца после назначения.

Бабиш заявил, что акциями концерна на время его премьерства будет управлять независимое лицо через траст, а его деятельность проконтролирует независимый юрист. По его словам, он не сможет вернуть себе акции концерна даже после ухода из политики, но они перейдут по наследству его детям.

"Я ценю ясность и понятность, с которыми Андрей Бабиш выполнил наше соглашение и публично объявил о способе разрешения своего конфликта интересов. Я решил, что поэтому назначу его на должность премьер-министра", – сообщил после этого президент Чехии.

Новый кабинет министров Чехии очевидно будет проводить менее проукраинскую политику, чем правительство Петра Фиалы, отмечают комментаторы. Партия Бабиша выступала за сокращение поддержки Украины и, в частности, отказ от поставки Киеву вооружений. СПД, которую её оппоненты называют прямо пророссийской силой, высказывала открытое недовольство количеством украинских беженцев в Чехии и помощью, которую Прага оказывает Киеву. Её лидер Томио Окамура в первый же день после избрания спикером парламента распорядился снять со здания палаты флаг Украины.